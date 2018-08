Autoglas-Spezialist Heinz-Günter Recht wird auf dem Gelände an der Merkatorstraße eine Werkstatt eröffnen.

Grevenbroich. Lange versuchte die Bahnflächen-Entwicklungsgesellschaft nicht mehr benötigte Flächen entlang der Merkatorstraße an Gewerbetreibende zu verkaufen. Ziemlich erfolglos. 2010 kaufte die Stadt das Areal, sukzessive wurden seit 2013 die ersten Neubauten fertig. Jetzt steht ein weiterer Zuzug an. „Spätestens zum Jahreswechsel wollen wir an der neuen Adresse sein“, sagt Heinz-Günter Recht. Der Autoglas-Spezialist wird neuer Nachbar an der Merkatorstraße 26.

Über die Neuansiedlung freut sich auch die Wirtschaftsförderung. „Wir sind sehr glücklich, die Firma Junited Autoglas an der Merkatorstraße ansiedeln zu können“, sagt Wirtschaftsförderer Ulrich Held. Mit dem bevorstehenden Neuzugang zum Jahresende sind von den ursprünglich 9000 Quadratmetern jetzt noch 3000 Quadratmeter übrig, rechnet er vor. Die verbleibenden Quadratmeter seien „bereits reserviert“, führt er aus. Interessent sei ein Landschaftsgestalter, die Gespräche mit ihm laufen, eine Entscheidung stünde im Oktober an. Die Straße ist sehr aufgewertet worden“, sagt Held über das neue Quartier mit seiner neuen Nachbarschaft. Längst hat dort das Finanzamt eine neue Heimat gefunden. Mit dem Umzug aus ursprünglich zwei Häusern an der Bahn- und Erckensstraße erfolgte auch die Neuorganisation durch die Erweiterung der Zuständigkeitsbereiche nämlich für Korschenbroich, Jüchen, Grevenbroich, Rommerskirchen und Dormagen.

Neue Werkstatt soll eine Investition in die Zukunft sein

Die Bandbreite der inzwischen angesiedelten Firmen reicht vom Malerbetrieb Gruber, Dachdecker-Betrieb Kilic und Küchenspezialisten Bücker bis hin zum Büro der Architektin, Bauökologin und Bauträgerin Beate Borgmeier.

Der „Neue“ auf dem ehemaligen Bahnareal ist Autoglas-Spezialist Heinz-Günter Recht. Er hat dort ein 1100 Quadratmeter großes Grundstück gekauft. „Die neue Halle wird 240 Quadratmeter groß“, sagt er . Das Stahlgerüst steht, die erste Wand ist gezogen. Drei weitere Wände folgen, ein schräges Dach soll das Ganze schließlich komplettieren, wie der Fimenchef die Werkstatt anhand von Bauplänen erläutert. Ursprünglich aus Köln über Dormagen an die Grevenbroicher Adresse Am Rittergut gezogen, ist die sich dort befindende Werkstatt „längst zu klein“, wie der 58-Jährige sagt. Er expandiert, um „Aufträge erfüllen zu können“. „Gleichzeitig ist es eine Investition in die Zukunft“, wie er die Anschaffung neuer Geräte zur Kalibrierung von Fahrassistenzsystemen wie Bremsen- oder Abstandsmesser beschreibt. „Wir haben uns verschiedene Objekte angesehen“, resümiert er die Suche nach dem passenden Neuort. Grundstücke beispielsweise in Kapellen entpuppten sich als eher ungeeignet, wohingegen sich die Merkatorstraße als „richtig und passend“ herausstellte.

Das Gelände gilt als eine Art „Puffer“ zum Wohngebiet. „Hier darf sich nur emissionsarmes Gewerbe ansiedeln“, beschreibt er, warum eine Glaserei bestens ins bestehende Konzept passt. Für den Umzug („da sind wir Profis, weil wir das so oft hinter uns gebracht haben“) an die neue Adresse spricht für ihn und Ehefrau Helmi vor allem die „unmittelbare City-Lage und Bahnhofsnähe“. Letztere ermöglicht es Kunden, die ihr Auto zur Reparatur abgeben, rasch den öffentlichen Nahverkehr in ihrer autofreien Zeit nutzen können. 20 Parkplätze werden bereit gehalten und die Halle bringt „passende Ausmaße mit, dass auch Wohnmobile und Campingwagen mühelos ein- und ausfahren können“.