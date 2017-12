Vergangenes Jahr besuchten rund 10 000 Gäste den viertägigen Markt. Das will der Initiativkreis Nordstadt zur diesjährigen 22. Auflage toppen.

Neuss. Wenn in der Woche vor dem zweiten Advent die Neusser Weyhe für den Straßenverkehr gesperrt wird, wissen die Further, dass es bis zur Eröffnung des Nikolausmarktes nicht mehr lange dauert. In diesem Jahr findet er bereits zum 22. Mal statt. Viele fleißige Hände von Mitgliedern des Initiativkreises Nordstadt sorgen dafür, dass aus der Neusser Weyhe für einige Tage ein besonderer Ort wird.

Höhepunkte des Marktes sind Streichelzoo und Minieisenbahn

In mehr als 40 Holzhäusern bieten die Händler allerhand Weihnachtliches an. Traditionell nicht nur bei Kindern besonders beliebt – und auch in diesem Jahr wieder auf der Neusser Weyhe zu finden – ist der liebevoll gestaltete Streichelzoo. Dieser bietet die Möglichkeit, mitten in der Nordstadt Hühner, Schafe, Esel, Enten, Ziegen und Ponys hautnah zu erleben und zu streicheln. Die Organisatoren betonen, dass sich die Tiere in einem artgerechten Umfeld, mit Teich und wetterfesten Unterständen, befinden. Mittendrin weist eine große Krippe auf das bevorstehende Weihnachtsfest hin. Außerdem gibt es für die kleinen Besucher direkt am Eingang des Nikolausmarktes eine Minieisenbahn und ein Kinderkarussell.

Während der vier Markttage wird es zudem eine Vielzahl von Vorführungen geben. Unter anderem wird der Nikolaus am Sonntag, 10. Dezember, um 15 Uhr, Kinder auf der Bühne bescheren. Eltern können ihre Kinder an der Info-Bude des Initiativkreises dafür anmelden und ihre individuellen Präsente für die Kleinen sowie einige Informationen für den Nikolaus hinterlegen.

Die Ankunft des Nikolauses ist seit vielen Jahren ein Höhepunkt, wie auch die Geschäftsführerin des Initiativkreises, Ingrid Schäfer, findet. Mit einem Boot kommt der „heilige Mann“ über das Jröne Meerke. Er wird von hunderten Kindern über die Birkenallee bis zum Nikolausmarkt begleitet, wo dann am Donnerstag, 7. Dezember, um 18 Uhr das Glockengeläut der nahen St.-Josef-Kirche weithin hörbar verkündet: Der Further Nikolausmarkt 2017 ist offiziell eröffnet. Ein Moment, in dem man laut Initiativkreis-Sprecher Hans-Willi Arnold „bei vielen Besuchern echte Ergriffenheit sehen kann“. Der Vorsitzende Joachim Goerdt hofft auf trockenes Wetter, auf viele gute Gespräche und Begegnungen. „Der Nikolausmarkt ist ein beliebter Treffpunkt. Nicht nur für Further, sondern für Menschen aus allen möglichen Stadtteilen“, so Goerdt.