Mit zwei klaren 1:5-Niederlagen hat sich Blau-Weiss nach nur einer Saison wieder aus der Tennis-Bundesliga verabschiedet.

Neuss. Die Neusser Tennis-Fans hatten die Hoffnung auf ein weiteres Jahr in der Ersten Bundesliga wohl schon vor dem ersten Ballwechsel in den Wind geschrieben. „Hier ist ja gar nichts los,“ wunderte sich (nicht nur) Sascha Karbowiak. Der Neusser SPD-Chef war am Sonntagmittag zur Jahnstraße gekommen, um dort einen leidenschaftlichen Kampf um den Klassenerhalt zu sehen, nachdem er tags zuvor eine politische Initiative zur „stärkeren Förderung von Bundesliga-Sport“ in Neuss auf den Weg gebracht hatte.

Für den TC Blau-Weiss Neuss kommt dieser Antrag erst einmal zu spät. Mit zwei deftigen Niederlagen – 1:5 bei BW Halle, 1:5 gegen BW Krefeld – am letzten Doppelspieltags-Wochenende verabschiedete sich der Immer-Noch-Rekordmeister nach nur einem Jahr wieder aus der Tennis-Bundesliga. Einen leidenschaftlichen Kampf blieb er dabei zumindest am Sonntag zu Hause gegen Krefeld schuldig.

Zum Verletzungspech kam bei einigen ein Einstellungsproblem

„Verdient abgestiegen“, lautete deshalb das Fazit von Teamchef Marius Zay nach einer Saison, die trotz des Zwischenhochs mit Siegen in Aachen und Mönchengladbach alles andere als den Erwartungen entsprach. Auch nicht denen von Clinton Thomson. Während es der Teamchef bei den zwei lapidaren Worten beließ, ging der Co-Trainer bei seiner Analyse ein wenig mehr in die Tiefe. „Klar haben uns die Verletzungen von Attila Balasz und Uladzimir Ignatik hart getroffen. Aber wir hatten in den letzten Partien auch nicht die richtigen Spieler, um solche Matches noch einmal herum zu reißen“, stellte der 33-Jährige unumwunden fest. Weshalb auch er Blau-Weiss als „verdienten Absteiger“ einstuft und vorhersagt: „Jetzt wird es spannend, wie es weitergeht.“

Ob Sponsoren die Treue halten, ist fraglicher als vor zwei Jahren

Denn ob Unterstützer und Sponsoren nach dem zweiten Abstieg in Folge so bei der Stange bleiben wie vor zwei Jahren, ist in der Tat eine spannende Frage. Für Jürgen Hauck, mit seinen Augenzentren derzeit Hauptsponsor des Bundesligateams, war der Abstieg nicht die logische Folge von spielerischen Unzulänglichkeiten, sondern einer beispiellosen Serie von Pleiten, Pech und Pannen: „Wir hätten nicht mal Glück gebraucht, um drin zu bleiben, sondern einfach nur nicht dieses Pech haben dürfen.“ Dabei denkt er vor allem an den Ausfall von Balasz, der wegen Leistenbeschwerden drei Wochen kein Tennis spielen darf: „Mit ihm an der Spitzenposition wären die letzten drei Spiele anders verlaufen.“