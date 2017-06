Neuss. Am Sonntagnachmittag wurde bei einem Unfall an der Kreuzung Norfer Straße/An der Norf eine Person schwer verletzt. Der Verursacher flüchtete nach dem Unfall.

Der Neusser stand mit seinem VW Touran an einer Roten Ampel an der Kreuzung, plötzlich fuhr ein BMW ungebremst in das Heck des VW. Der 45-jährige erlitt so schwere Verletzungen, dass er sein Fahrzeug nicht verlassen konnte. Der Fahrer des BMW stieg aus, telefonierte kurz und flüchtete dann zu Fuß in Richtung An der Norf und weiter in die Straße Am Derikumer Hof.

Der schwerverletzte Neusser wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der BMW des Flüchtigen wurde sichergestellt. Hinweise auf den Mann oder seinen Aufenthalt nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02131/3000 entgegen.