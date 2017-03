Neusser HV feiert souveränen Heimerfolg

Der Spitzenreiter der Dritten Handball-Liga hat gegen den TuS Volmetal kaum Mühe. Bayer bezwingt die SG Schalksmühle-Halver nach einem Kraftakt. Der TV Korschenbroich gewinnt in allerletzter Minute.

Rhein-Kreis. Auch die zweiwöchige Karnevalspause konnte den Neusser HV nicht aus dem Rhythmus bringen. Im Heimspiel gegen den TuS Volmetal gelang der Mannschaft von Trainer Ceven Klatt beim 36:25 (16:9) bereits ihr 21. Saisonsieg und thront weiterhin unangefochten an der Tabellenspitze der Dritten Handball-Liga.

Gelungenes Heimdebüt für NHV-Neuzugang Alexander Oelze

Unter den 530 Zuschauern in der Hammfeldhalle waren auch einige Fans vom Bergischen HC. Denn vor dem Anwurf verabschiedeten sie sich von ihrem ehemaligen Akteur Alexander Oelze, der bei seinem Heimdebüt im Trikot des Neusser HV drei Treffer zum Erfolg beisteuerte. „Ich war zunächst schon ein wenig nervös. Aber die Mannschaft hat heute einmal mehr richtig gut gespielt und es mir damit sehr leicht gemacht“, sagte der Neuzugang. Der Aussage schloss sich Ceven Klatt an. „Wie sich sicher jeder vorstellen kann, bin ich mit der Leistung meiner Mannschaft heute mehr als einverstanden“, sagte der NHV-Trainer.

Der Beginn des Duells verlief etwas schleppend, beide Teams konzentrierten sich auf die Defensivarbeit und die aggressiv agierenden Abwehrreihen dominierten die ersten Spielminuten. So stand es nach acht Minuten gerade einmal 2:2. Den Volmetalern war anzumerken, dass sie es dem Favoriten so schwer wie möglich machen wollten. In der Folge kam der NHV dann aber immer wieder über das von Trainer Klatt geforderte Tempospiel zu einfachen Toren. Durch einen erfolgreichen Dreher von Niklas Weis und einem Gegenstoßtreffer von Felix Handschke gingen die Neusser nach zehn Minuten erstmals mit zwei Treffern in Front. Bis zur Pause baute der Tabellenführer seine Führung auf 16:9 aus.

Nach dem Wechsel bot sich zunächst ein ähnliches Bild. Die Neusser dominierten das Duell und lagen nach 40 Minuten bereits mit zehn Treffern vorne. „Am Ende haben wir die Abwehrarbeit dann etwas schleifen lassen, aber das ist verkraftbar“, sagte Ceven Klatt. Nach einem Torwartwechsel des Neusser HV und der Roten Karte gegen Abwehrchef Heider Thomas, der seine dritte Zeitstrafe erhalten hatte, kam der TuS Volmetal etwas besser ins Spiel und konnte den Rückstand bis zum Ende der Partie in Grenzen halten.

Der TSV Bayer Dormagen machte es in seinem Heimspiel gegen die SG Schalksmühle-Halver unnötig spannend, gewann am Ende aber verdient mit 31:29 (13:13). Wie schon mehrfach in dieser Saison sah es angesichts einer 8:2-Führung der Hausherren nach einer Viertelstunde eher nach einem Spaziergang als einer hochdramatischen Auseinandersetzung aus. Doch es bedarf oft nur Kleinigkeiten, um das fragile Gebilde des TSV Bayer in dieser Saison zum Schwanken oder gar zum Einsturz zu bringen. „Wir hätten am Ende einen oder sogar beide Punkte verlieren können“, gab Trainer Alexander Koke zu.

Bayers Spiel gleicht einmal mehr einer Achterbahnfahrt

Ein, zwei schwer verständliche Entscheidungen der Unparteiischen sowie eine simple taktische Umstellung des Gegners – die SG spielte ab der 16. Minute mit zwei Kreisläufern – reichten aus, um den TSV zwischenzeitlich aus dem Konzept zu bringen. So wurde aus dem 8:2 bis zur Pause ein 13:13. Sieben Minuten nach dem Seitenwechsel lagen die Hausherren dann sogar mit 16:19 im Hintertreffen. „Doch man merkt der Mannschaft an, dass sie unbedingt will, dass sie wieder Spaß hat, auch im Training“, sagt Co-Trainer Frederic Rudloff. So drehte der TSV Bayer mit einem Kraftakt und dank eines glänzend aufgelegten Jugend-Nationalspielers Lukas Stutzke den Spieß am Ende doch noch einmal um.

Wer jedoch ernsthaft um den Aufstieg mitspielen will, der darf sich solche Schwächephasen gar nicht erst leisten. Deshalb sind die Dormagener auch auf der Suche nach einem Spieler, der künftig die Mannschaft führt. Das gestaltet sich schwierig. Den eigenen Kräften, ob Eloy Morante Maldonado oder Ian Hüter fehlt noch die Erfahrung. Und für Akteure, die solche besitzen, fehlt dem TSV Bayer das Geld. „Diese Spieler haben oft Profi-Vorstellungen im Kopf, aber das ist nicht unser Weg“, sagt Handball-Geschäftsführer Björn Barthel. Weil die Dormagener sich an diesem finanziellen Wettrüsten nicht beteiligen wollen (und können), müssen sich ihre Fans wohl noch öfter auf solche Spiele einstellen wie diesmal gegen die SG Schalksmühle-Halver.