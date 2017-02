Neusser HV erwartet Favoritenschreck

Der heutige Gegner Minden II besiegte vor einer Woche den ärgsten Verfolger des NHV.

Neuss. Der Ruf des Neusser HV hat sich bis nach Süddeutschland herumgesprochen. Über den Wechsel von Andreas Bornemann vom TV Neuhausen zum Neusser HV schreibt die „Südwest-Presse“: „Diese Personalentscheidung gab der Drittligist Neuss auf seiner Homepage vorschnell bekannt, was im Ermstal nicht nur wegen der aktuellen Grippewelle für verschnupfte Nasen sorgte.“ Und weiter: „Der Neusser HV, als souveräner Drittligaspitzenreiter vermutlich in der nächsten Saison zweitklassig, strebt den Durchmarsch in die 1. Bundesliga an, gilt als finanzstark.“

Zumindest dem Aufstieg in die Zweite Liga möchten die Neusser heute (19 Uhr, Hammfeldhalle) einen Schritt näher kommen. Zu Gast ist dann jenes Team, das die Neusser Ausgangsposition im Zweikampf mit Eintracht Hagen am vergangenen Wochenende um eine vielleicht entscheidende Nuance verbesserte: GWD Minden II knöpfte dem ärgsten NHV-Verfolger beim 31:31 einen Punkt ab. „Für die Liga und auch für uns überraschend,“ sagt Ceven Klatt.

Allerdings relativiert der NHV-Trainer diese Einschätzung: „Eigentlich erfüllen die Mindener jetzt endlich die Erwartungen, die man an sie schon vor der Saison hatte.“ Denn die Reserve des Bundesligisten war eigentlich zu jenen Top-Teams gezählt worden, die die ersten sechs Tabellenplätze unter sich ausmachen würden, spielte allerdings eine „verkorkste Hinrunde. Das hat mich schon gewundert, denn das sind alles sehr gut ausgebildete Spieler.

Trainer Klatt bekennt sich klar zur Favoritenrolle

Die eigene Ausgangsposition bringt der Neusser Trainer auf einen einfachen Nenner: „Wir sind Favorit, wir sind gewarnt, und wir wollen die nächsten zwei Punkte in Neuss behalten.“ Sorgen, seine Schützlinge könnten vor lauter Nachdenken über einen Aufstieg und seine Folgen aus der Spur geraten, macht er sich keine: „Wir arbeiten weiter hochkonzentriert.“

Der TV Korschenbroich war gestern Abend beim TV Leichlingen zu Gast. Die Partie, die um 20 Uhr begann, wurde erst nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe beendet.