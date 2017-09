Die SNES Classic Mini ist ab heute auf dem Markt, aber vielerorts vorbestellt. Besser sieht es bei dem beliebten Spiel Fifa 18 aus.

Neuss. In einschlägigen Computer- beziehungsweise Konsolenspiel-Foren rumort es schon seit Monaten. Zwei Dinge haben ihre Schatten vorausgeworfen: Zum einen kommt heute Fifa 18, die neue Version der erfolgreichen E-Sports-Reihe, offiziell auf den Markt, zum anderen veröffentlicht Nintendo seine Retro-Konsole SNES Classic Mini.

Spielefans stehen vor allem bei Letzterer vor einem Dilemma: Die Retro-Konsole ist so begehrt, dass die Geräte im Grunde schon im Vorverkauf ausverkauft sind. In Neuss gibt’s aber wohl noch eine Chance. „Wir haben 87 Geräte bekommen und eine Menge Vorbestellungen“, sagt Thorsten Kunz, Geschäftsführer des Mediamarkts am Konrad-Adenauer-Ring. Einige Retro-Konsolen dürften dort aber heute noch erhältlich sein und in den Verkauf gehen. Wer Erfolg haben möchte, sollte sich allerdings sputen. Ist ein bisschen wie bei Super Mario: Der schnelle Gamer hat Erfolg. Bei Gamestop heißt es auf Nachfrage: „Alle reserviert, keine Chance.“ Saturn äußerte sich auf Anfrage ähnlich.

Fifa-Fans fragen in Neusser Filialen schon seit Tagen nach dem Spiel

Während die Retro-Konsole alte Nintendo-Spieleklassiker aus den 90er-Jahren – zum Beispiel Super Mario Kart und Super Mario World – auf die Bildschirme holt, steht Fifa 18 aus dem Hause Electronic Arts wie kaum ein anderes Spiel für die Konsolenwirklichkeit von heute. „Man kann durchaus sagen: Die Fifa-Reihe ist das weltweit erfolgreichste Spiel“, sagt ein Gamestop-Verkäufer aus Neuss. Die Nachfrage sei enorm groß.

Aber wo Nintendo mit seiner Retro-Konsole erst mal nur vergleichsweise kleine Stückzahlen liefert, wird bei Fifa 18 geradezu geklotzt. Alleine 1000 Fifa-2018-Spiele wurden in einer ersten Fuhre an Mediamarkt in Neuss geliefert. „Damit kommen wir bis zur nächsten Lieferung aus“, sagt Thorsten Kunz. Aus gutem Grund hat er den Nachschub bereits im Blick: Spielefans kommen schon seit Tagen vorbei, um den neuen Teil der Fußball-Reihe zu ergattern. Dabei ist der offizielle Erscheinungstag erst heute. Aber: Gestern ab 17 Uhr ging es schon mal in den Vorverkauf.

Auch die beiden Gamestop-Filialen in Neuss und Saturn sind für den Ansturm der Fifa-Fans gerüstet. „Es ist genug da. Aber auch für Fifa 2018 gab es enorm viele Vorbestellungen“, sagt der Gamestop-Verkäufer.