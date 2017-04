Neuss Tigers scheiden in den Play-offs aus

Basketballerinnen der TG scheitern an den Veilchen Göttingen.

Neuss. Ins dritte Match der stets auf Augenhöhe geführten Halbfinalserie um den Aufstieg in die 1. Basketball-Bundesliga war das Team von Trainerin Janina Pils noch mal mit aller Energie, die ihnen nach einer harten Saison geblieben war, hineingegangen – ohne Happy End. Am Ende gab es eine bittere 69:76 (26:31)-Niederlage für die Tigers bei den Veilchen Göttingen.

Im letzten Viertel wechselte die Führung mit fast jedem Angriff

Die Tigers legten wie schon in den beiden ersten Duellen einen Blitzstart hin: Franzi Worthmann traf bereits nach 53 Sekunden. Anne Storck und Deanna Weaver erhöhten auf 7:0, so dass sich der aus bitterer Erfahrung klug gewordene Veilchen-Trainer Giannis Koukos bereits bei 2:07 Minuten gezwungen sah, sein Team in einer Auszeit zu sortieren. Das gelang: Mit 17:12 entschieden die Veilchen das erste Viertel für sich. Die Führung baute Verdine Warner zu Beginn des zweiten Viertels auf 19:12 aus. Doch die Gäste blieben dran, Karo Tzokov (Dreier) und Anne Storck (17:19/13.) schlugen zurück. Im Gegensatz zur überraschenden Niederlage in Neuss blieb Göttingens erste Fünf diesmal stabil. Bei den Tigers machten Worthmann, Weaver (je 7 Punkte) und Stock (6) ihre Sache am besten. Trotzdem gerieten die Neusserinnen, bei denen Dara Taylor ungewohnte Schwächen an der Freiwurflinie zeigte (1/5), zwischenzeitlich mit 19:28 (18.) ins Hintertreffen.

Trotz der körperlichen Präsenz und der 18 Punkte von Göttingens Verdine Warner, der 1,96 Meter großen Centerin aus Trinidad und Tobago, waren nach dem Seitenwechsel zumeist die Tigers am Drücker. Die Gäste gingen mit einem hauchdünnen 53:52-Vorsprung ins letzte Viertel. Die Führung wechselte im letzten Viertel quasi bei jedem Angriff. Als noch 66 Sekunden zu spielen waren, traf Jana Heinrich zum 69:70 aus Neusser Sicht. Doch es sollte der letzte Treffer der Tigers bleiben. Göttingen setzte mit verwandelten Freiwürfen den Schlusspunkt.