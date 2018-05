Am 27. und 28. Juli sorgen Peter Wackel und seine Schlager-Kollegen für Mallorca-Stimmung auf der Rennbahn. Dort findet erstmals das Bierkönig-Festival statt.

Neuss. Rund einen Monat vor dem Neusser Schützenfest wird es auf der Galopprennbahn ein Spektakel geben, das in ähnlicher Form seit vielen Jahren die Massen auf Mallorca begeistert: Peter Wackel präsentiert am 27. und 28. Juli das Bierkönig-Open-Air-Festival. Am Samstag waren er und die meisten Akteure, die neben ihm auftreten werden, vor Ort, um sich die Location anzusehen. Die Vorfreude ist groß. Sie hoffen, an jedem der beiden Tage vor mindestens 5000 Fans auftreten zu können. Ihr Versprechen: Stimmung und Party wie auf Mallorca. Tickets gibt es ab sofort.

„Es wird ein Festival mit Biergartenatmosphäre.“

Pascal Kraus, Veranstalter

Dass Neuss eine der 17 Städte ist, in denen das Event stattfindet, war für den Veranstalter Pascal Kraus, Geschäftsführer der Firma „Twinfalcon Würzburg“ keine Frage. Und er erklärt, was es bei dem Bierkönig-Festival nicht geben wird: Eine Wiese mit Zelten, in denen die Besucher übernachten. Jeder Gast könne entscheiden, ob er an einem der beiden Tage dabei sein möchte oder sowohl freitags als auch am Samstag.

Kraus wies beim Besuch auf ein Alleinstellungsmerkmal hin: „Es wird ein Festival mit Biergartenatmosphäre sein.“ Die Besucher können sich für Sitzplätze entscheiden und für rund 30 Euro Aufpreis auch für eine noble VIP-Variante mit tollem Buffet. „Im Ausschank wird im wesentlichen Warsteiner Pils sein“, verriet Kraus. Foodtrucks werden dafür sorgen, dass kein Magen knurren muss. Ein Caterer wird Pizza anbieten, dazu gibt es Asia Wok und Leckeres vom Grill.

Peter Wackel präsentiert das Spektakel. Der 41-Jährige sorgt seit 15 Jahren auf Malle für Stimmung mit Party-Hits wie „Scheiß drauf, Malle ist nur einmal im Jahr“. Er schwärmt schon jetzt von der 26 Meter breiten, acht Meter tiefen und acht Meter hohen Bühne. Alle Stars, die im Juli in Neuss auftreten werden, waren am Samstag vor Ort – bis auf „Dorfrocker“ Oli P. („Flugzeuge im Bauch“) und Achim Petry, der hauptsächlich die Lieder seines Vaters Wolfgang singen wird. Jörg Bausch gilt als die „Stimme des Ruhrgebiets“. „Mein neuer Song ,Wir rocken das Leben’ wird am 10. Juni im ZDF vorgestellt“, sagte der Essener, der seine Songs wie „Großes Kino“ und „Dieser Flug“ selbst komponiert und arrangiert.

Tobee führt ein Doppelleben: „Vor 13 Jahren hatte ich meine ersten Auftritte im Bierkönig, mittlerweile komme ich auf 120 Auftritte pro Jahr“, sagt der 32-Jährige, der ansonsten in der Zahnarztpraxis seines Vaters in der Nähe von Frankfurt mitarbeitet. Vor diesem Hintergrund bekommt der Titel eines seiner Lieder, „Aua im Kopf“ eine neue Bedeutung. Einer der ganz Großen auf der Baleareninsel ist Tim Toupet mit Hits wie „Du hast die Haare schön“. Er ist Mitinitiator des Projekts Bierkönig-Festival.

Für einen Hauch von Bayern werden nicht nur die Maßkrüge sorgen, in denen Getränke serviert werden, sondern auch Vroni in ihrem Dirndl.