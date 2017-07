Der Tennis-Zweitligist bezwingt den Bielefelder TTC souverän mit 8:1.

Neuss. Wenn der Anschein nicht täuscht, wird der Aufstieg in die Tennis-Bundesliga in der Nordgruppe der Zweiten Liga erst am letzten Spieltag entschieden. Dann, am 13. August, stehen sich im westfälischen Versmold der aus der Regionalliga aufgestiegene Tennispark Versmold und Erstliga-Absteiger TC Blau-Weiss Neuss im direkten Duell gegenüber. Nach drei von acht Spieltagen scheinen diese beiden Teams der Konkurrenz um mehr als eine Nasenlänge voraus.

Während sich die Neusser zwei Tage nach dem mühevollen, weil ersatzgeschwächt erkämpften 6:3-Erfolg über den Oldenburger TeV glatt mit 8:1 beim Bielefelder TTC durchsetzten, ließen die Versmolder bei ihrem Gastspiel in Oldenburg ebenfalls nichts anbrennen und gewannen mit 6:3.

Topspieler Van De Zandschulp war wieder dabei

Freilich: Die Endergebnisse täuschen gerne mal über die Spielverläufe hinweg. „Das war wieder ein harter Kampf“, bilanzierte BW-Vorsitzender Abraam Savvidis den Auftritt seiner Spieler in Bielefeld vor 450 Zuschauern. Denn die Neusser müssen sich erst noch in ihrer neuen Rolle zurechtfinden: Nach Jahren des Abstiegskampfs in der Ersten Liga „sind wir jetzt plötzlich der Favorit. Und die anderen sagen das, was wir zuletzt meistens gesagt haben: Wir wollen uns so teuer wie möglich gegen die verkaufen“, hat Savvidis festgestellt.

Anders als gegen Oldenburg hatten die Neusser gegen Bielefeld eine von der Papierform her etwas schlagkräftigere Truppe beisammen – mit dem Niederländer Botic Van De Zandschulp an Position eins. Der setzte sich im Spitzeneinzel gegen seinen Landsmann Scott Griekspoor ungefährdet mit 6:4, 6:4 durch. Niels Lootsma gewann gegen Louis Weßels ebenfalls mit 6:4, 6:4, Frederik Nielsen gegen Kevin Griekspoor mit 6:2, 6:4. Hans Podlipnik-Castillo, Julien Cagnina und Kevin Deden siegten jeweils in drei Sätzen. Im Doppel waren Nielsen/Podlipnik-Castillo und Cagnina/Marius Zay erfolgreich, Van De Zandschulp/Lootsma verloren. Nächstes Match: am Freitag beim TC Iserlohn.