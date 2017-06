Der bisherige Vorstand der City-Offensive hatte seinen Rückzug für Ende Juli angekündigt.

Dormagen. Nach dem angekündigten Rückzug des kompletten Vorstands der City-Offensive Dormagen (CiDo) zum 31. Juli gibt es nun neue Innenstadt-Akteure, die sich eine Arbeit für die Werbegemeinschaft vorstellen können. „Wir wollen etwas bewegen“, erklärt Robin Zur sein Engagement. „Es kann doch nicht sein, dass die Werbegemeinschaft aufgelöst wird“, ergänzt Erik Krüger, der gemeinsam mit Zur die Veranstaltungsagentur „Die Eventmacher“ an der Nettergasse betreibt, wo auch Zurs Tattoo-Studio beheimatet ist. Denn die Auflösung war ein wahrscheinliches Szenario, wenn sich bis zur außerordentlichen Mitgliederversammlung am 10. Juli keine Vorständler für die Interessenvertretung der Händler gefunden hätten.

Interessenten wollen mit einem Team antreten

Noch werden kreative Ideen gesammelt und ein Konzept erarbeitet. Eins steht fest: „Wir möchten mit einem Team antreten“, sagt Zur. Dazu gehört auch Bauunternehmer Udo Bünz, als stellvertretender Geschäftsführer des Bürger-Schützen-Vereins (BSV) Dormagen und Ex-Schützenkönig in der Innenstadt gut bekannt und vernetzt. „Ich mache das gern, da mir Dormagen am Herzen liegt“, sagt Bünz über sein Engagement. Auch René Schuch und Stephan „Tevo“ Schmidtmeyer stehen für Vorstandsämter zur Verfügung. Mit weiteren Innenstadtakteuren ist das Team im Gespräch. Noch gehören nicht alle Interessenten der CiDo an, aber sie würden selbstverständlich der Werbegemeinschaft beitreten.

Bürgermeister freut sich über Engagement

Mehrfach hatte Michael Bison, Geschäftsführer der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungs-Gesellschaft Dormagen (SWD) darauf hingewiesen, wie wichtig und gut er es für Dormagen fände, wenn sich ein neuer CiDo-Vorstand finden ließe. Auch Bürgermeister Erik Lierenfeld bewertete das Interesse aus den Reihen der Einzelhändler als sehr positiv: „Ich freue mich über das Engagement, das auch meiner Erwartung an die Innenstadt-Akteure entspricht“, sagte Lierenfeld gestern. In einem ersten Gespräch mit Michael Bison und ihm hätten Robin Zur, Erik Krüger und Udo Bünz ihr Interesse und erste Ideen vorgestellt. „Ich hoffe, dass sich weitere Gewerbetreibende am neuen Vorstand beteiligen“, möchte der Bürgermeister das Engagement auf noch breitere Basis stellen. „Die Stadt und die SWD werden den neuen Vorstand gern weiter unterstützen, so wie sie es auch bisher gemacht haben“, erklärte Lierenfeld. Die Stadt sei über die SWD an der weiteren Entwicklung beteiligt.

In einem von ihm vermittelten Kennenlern-Gespräch mit dem noch amtierenden CiDo-Vorstand wollen die „Neuen“ sich und ihre Ideen vorstellen. „Ich freue mich sehr, dass es Nachfolger geben wird und die CiDo nicht beerdigt werden muss“, sagte die Vorsitzende Michaela Jonas: „Die Interessenten sind kreativ, da bin ich auf viele tolle Ideen gespannt.“

„Die ersten Reaktionen sind durchweg positiv“, erklärt Zur. Weitere Einzelheiten sollen in Ruhe erarbeitet werden. Geplant ist bereits eine CiDo-Anlaufstelle mit Büro mitten in der Innenstadt.