Kabarettistin und Sängerin Sabine Wiegand gastiert in Neuss.

Neuss. Dat Rosi hat es weit gebracht. Sogar die Kanzlerin ist da, will „Frau Dat Rosi“, wie sie kichernd sagt, mit Märchen in den Schlaf quasseln. Denn Rosi hat Schlafprobleme. Sackt jedes Mal in einen Traum, aus dem sie immer dann jemand oder etwas weckt, wenn er kurz vor dem Ende ist.

Ein sechster Termin wurde nachgeschoben

Die Kabarettistin und Sängerin Sabine Wiegand hat ihrer Kultfigur ein neues Programm auf den von einem Jumpsuit (braun mit rosa Sternchen) umhüllten Leib geschrieben: „Dat Rosi im Wunderland“. Die Premiere ebenso wie die weitere Vorstellungsstrecke im Theater am Schlachthof war so schnell ausverkauft, dass ein sechster Termin (12. November) nachgeschoben wurde. Auch das ist fast typisch für den Auftritt der Ruhrpott-Mama, deren ruppiger Charme ebenso bezwingend ist wie ihre oft drastischen Worte wahr sind.

Dat Rosi hat das Herz auf dem rechten Fleck – und eine Schnauze, dass manches Lachen im Hals steckenbleibt. Denn auch Wiegands viertes Soloprogramm ist eine ausgewogene Mischung aus Kabarett, Klamauk und Musik. Immer steckt Rosi drin, deren Wut „ein schnell nachwachsender Rohstoff“ ist, und für den Wiegand Worte findet, die ohne langen Umweg im Hirn des Zuschauers landen.

Wiegands Stimme steht ihren Fähigkeiten, Songs zu covern und mit eigenen, oft sarkastischen Texten zu versehen, in nichts nach. Und sie ist ein Bühnentier, bei dem man nie weiß: Gehört das zur Show oder ist das Improvisation? Die rund 90 Minuten sind zudem so gut durchkomponiert, dass sie trotz aller Umwege das Leitthema nicht aus den Augen verliert. Und so träumt dat Rosi nach Kräuterzigarette und dem folgenden „Synapsentango“ ihren Traum zu Ende. Karten unter Telefon 02131/277499.