Karl Zars kann sich heute und morgen ganz auf seine Amtspflichten konzentrieren.

Neukirchen. Karl und Marlene Zars stehen im Mittelpunkt des Schützenfestes, das heute um 16 Uhr mit Trommelklang und Glockengeläut eröffnet wird. Der König ist 66 Jahre alt und zählt zu den Gründungsmitgliedern des Grenadierzuges „Wilddieb 1968“, der sein 50-jähriges Bestehen feiert.

Karl Zars engagiert sich als Oberst und ist begeistertes Mitglied der Jägerkapelle Straberg, in der er Tenorhorn und Posaune spielt. Er fühlt sich eng mit Neukirchen verbunden, ist Mitglied des Karnevalsvereins und im Verein „Unser Neukirchen“, in dem er mit zur Verschönerung des Ortes beiträgt. Der Schützenkönig hat 25 Jahre bei Bayer in Dormagen gearbeitet, ist aber jetzt bereits seit fünf Jahren Rentner.

Für Marlene Zars war der Gedanke, als Königin im Mittelpunkt zu stehen, zunächst ungewohnt. Kurz nach dem Vogelschuss 2017 hatte sie sich dann schnell an ihre neue Rolle gewöhnt. Die gelernte Bankkauffrau hat eine kreative Ader, malt gerne, hatte sogar schon einige Ausstellungen.

Durch neue Position ist Zars von Regimentsführung entbunden

König Karl Zars kann in diesem Jahr selbstverständlich nicht seine Aufgaben als Regimentschef wahrnehmen. Die übernimmt ausnahmsweise sein Adjutant Michael Klug aus Reuschenberg. Dessen Sohn Christian Klug fungiert als Oberst-Adjutanten.

Das Regiment formiert sich heute um 19.30 Uhr zum ersten Umzug, anschließend beginnt im Festzelt ein Ball mit der Band „Schroeder“. Morgen stehen ab 9 Uhr das Hochamt, die Gefallenenehrung und der Frühschoppen auf dem Programm. Um 14.30 Uhr bahnt sich dann der Tageshöhepunkt an: Königsparade und großer Umzug. Ab 20 Uhr spielt wieder „Schroeder“ zum Festball auf. Am Montag, 9 Uhr, beginnt ein Gottesdienst, danach haben die Schützen weitgehend dienstfrei. Erst um 17 Uhr treffen sich wieder zum Umzug mit Parade, um 20 Uhr beginnt der Festball. Der Dienstag startet um 10 Uhr mit dem Frühschoppen, in dessen Verlauf der neue Kronprinz ermittelt wird. Um 20 Uhr wird es festlich beim Krönungsball. Red