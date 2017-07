Dormagen. Zur Eröffnung des neuen Hallenbades „Sammys“ gibt es am Wochenende ein außergewöhnliches, zweitägiges Programm zum Mitmachen und Zuschauen. Kinder können bei der Spielstaffel mitmachen, Schnuppertauchen oder am Aqua-Jumping teilnehmen. „Wir gestalten die Eröffnung ganz bewusst mit vielen Wassersportvereinen, die demonstrieren werden, was im neuen Stadtbad alles möglich ist“, sagt Klaus Schmitz, Geschäftsführer der Stadtbad- und Verkehrsgesellschaft Dormagen (SVGD). Der Eintritt ist an beiden Tagen frei.

Mehrere Wassersportvereine präsentieren sich

Bei so viel Action und Programm wird schnell die lange Geschichte vergessen, ehe es nun tatsächlich zur Eröffnung kommt. Im April 2013 beschloss der Stadtrat mehrheitlich den Neubaus des Hallenbads an der Robert-Koch-Straße. Es gab damals eine klare politische Mehrheit für das 10,8 Millionen Euro teure Projekt. Am 31. Januar 2015 war der letzte Öffnungstag des 1966 gebauten Bades, drei Monate später konnten Besucher bei einem Rundgang Abschied nehmen. Am 6. Juli rollten die Bagger an – der Abriss begann. Zweieinhalb Monate dauerte es, dann fiel am 21. August um 9.38 Uhr die letzte Wand. Sieben Monate später wurde Richtfest gefeiert. Vor knapp drei Monaten stand auch der neue Name fest: „Sammys“ wurde aus den Einsendungen der Dormagener ausgewählt – eine Verbeugung vor dem Kaiman, der im Sommer 1994 in den „Strabi“ ausbüxte und für eine riesige mediale Aufmerksamkeit sorgte. Jetzt ist das Schmuckkästchen fertig.

„Sammys“ bietet ein Sportbecken mit acht 25-Meter-Bahnen, 500 Quadratmeter Wasserfläche und eine Wassertiefe bis 3,80 Meter. Nebenan gibt es in einer gesonderten Halle ein Vario-/Schulungsbecken (bis zu einer Tiefe von 1,80 Meter einstellbar). Das Kinderplanschbecken ist 34 Quadratmeter groß und hat für die Kleinsten eine Rutsche, Wasserspritze und anderes.

Am Samstag geht es um 11 Uhr mit der offiziellen Eröffnung und Schlüsselübergabe los. Es folgen im Sportbecken Kajakvorführungen des WSC Bayer Dormagen (13 und 14.30 Uhr), Demonstrationen von Schwimmtechniken der SG Born to swim (13.45, 16 Uhr) und des TSV Bayer (16 Uhr). Die DLRG führt Rettungstechniken vor (15.15 und 16.45 Uhr). Im Variobecken gibt es parallel Schnuppertauchen, Aqua-Fitness, Kinderschwimmen und Funktionstraining.

Am Sonntag geht es ab 11.30 Uhr sportlich weiter. Im Variobecken gibt es Training auf dem Minitrampolin im Wasser oder Fahrradfahren im Wasser. Um 14.45 Uhr zeigen Models neueste Bademode. Im Sportbecken demonstrieren die Wasserfreunde Delphin Eschweiler Synchronschwimmen (12 Uhr), Wasserspringer von Neptun Aachen zeigen um 12.45 Uhr ihr Können. Ab 13.45 Uhr folgt ein „Arschbomben“-Wettbewerb. Die Hälfte des Sportbeckens steht an beiden Tagen für freies Schwimmen zur Verfügung.