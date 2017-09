Die Veranstaltung findet künftig im Papalapub statt – erstmals am Sonntag, 12. November.

Kaarst. Wer wird die „Kapitalistensau des Abends“? Diese Frage stellt sich bei „Kunst gegen Bares“, der offenen Bühnenshow. „Das Konzept ist einfach: An einem Abend treten sechs verschiedene Künstler auf und haben jeweils zwölf Minuten Zeit, das Publikum zu überzeugen. Am Ende des Abends bekommt jeder Künstler ein Sparschwein, in das die Zuschauer ihre Spendenchips im Wert von einem Euro stecken können. Wer die höchste Gage bekommt, hat auch den begehrten Titel“, erklärt Alexander Mikliss. Der Musical-Student, der seinen Lebensmittelpunkt wegen seiner Ausbildung an der Hamburger Stage School schon vor zwei Jahren in die Hansestadt verlagert hat, will dieses Format in Kaarst etablieren.

Das Line-up für die nächste Auflage steht schon fast

Die ersten Shows fanden vergangenes Jahr im Albert-Einstein-Forum statt. „Bisher hatten wir leider nicht das volle Haus. Auch, weil die Abstände zwischen den Veranstaltungen viel zu lang waren“, sagt Mikliss. Nun startet er einen neuen Versuch gemeinsam mit Michael Schreinermacher vom Papalapub (Am Neumarkt 1), der mit „Kunst gegen Bares“ die erste Bühnenshow in der Location ermöglicht.

Geplant sind zunächst sechs reguläre Bühnenshows und ein Sommerspecial, das Open Air und mit einem besonderen, familienfreundlichen Programm stattfinden soll. Los geht es am Sonntag, 12. November, um 19 Uhr. „Das Line-up steht schon fast, aber ich will noch nichts verraten“, sagt Mikliss: „Es wird auf jeden Fall wieder sehr vielseitig, denn die Show lebt nicht nur von den Spenden des Publikums, sondern auch von der Abwechslung: Es wird eine gute Mischung aus Amateuren und Profis, aus Kaarstern und Künstlern aus anderen Städten.“

Durch das Programm will Alexander Mikliss selbst führen. „Und dann muss ich mich beeilen, um um 23 Uhr den Bus nach Hamburg zu bekommen. Immerhin möchte ich am Montag nichts in der Schule verpassen“, sagt er. Karten für die Veranstaltung kosten acht Euro und gibt es vorab im Internet.

