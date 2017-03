Neuer Rewe-Supermarkt in Reuschenberg eröffnet

Das Ladenzentrum in der „Gartenvorstadt“ wird weiter belebt.

Reuschenberg. „Am Reuschenberger Markt“ ist die Adresse für den neuen Ladenkomplex, der gestern zur Eröffnung des neuen Rewe-Frischemarktes gut besucht war. Am frühen Morgen war der Parkplatz schon rappelvoll.

Der Bau des Supermarktes als Kernstück der neuen Ortsmitte hatte die Reuschenberger und die Politik über Jahre beschäftigt. Unterschiedlichste Lösungen und Konzepte wurden diskutiert, bis vor vier Jahren Objektplan, hinter der das Architekturbüro „r2w“ von Rudolf Welzel und seinen Partnern steht, gemeinsam mit Rewe den Zuschlag erhielt. Ihnen wurde vorgegeben: Neben dem ehemaligen Haus Reuschenberg und damit so dicht wie möglich am Ladenzentrum Bergheimer Straße sollte der Komplex entstehen, in den die Neusser 15 Millionen Euro investierten. Zwei Jahre war an der neuen Mitte gebaut worden.

Marlene Conrads, Vorsitzende des von Anfang an in die Planungen eingebundenen Heimatvereins „Gartenvorstadt“ Reuschenberg, lobt das Erreichte. „Wenn die Reuschenberger jetzt das Ladenzentrum nicht vergessen und die Verbesserungen gemacht werden, die lange überfällig sind, kann sich das gut ergänzen“, sagte sie und forderte, dass etwas von dem Geld aus dem Grundstücksverkauf in Reuschenbergs Infrastruktur gesteckt wird. Sie wünscht sich eine Beleuchtung für die Bürgersteige im Ladenzentrum. Ihr Verein werde zudem darauf drängen, dass auf den Kirmesplatz wieder Fußballtore und Basketballkörbe kommen.

Historische Fotos werden den Markt zieren

Hardi Nottinger, Präsident der Reuschenberger Schützen, spricht ebenfalls von einer Bereicherung. „Die Bürger können sich nun am Reuschenberger Markt und an der Ladenstraße mit allem eindecken, was für das tägliche Leben benötigt wird“, sagt er. Nachdem der Bau vollendet ist, sei es nun an der Zeit, im Grundbuch die dingliche Nutzung des Restschützenplatzes festzuschreiben. Sprich: Die Kirmeswiese für die Schützen zu sichern.

Für die neuen Marktbetreiber haben Schützen- und Heimatverein auch ihr Fotoarchiv gesichtet und einige Bilder ausgesucht, die in der Agentur von Ursula Wachholz auf Posterformat gebracht wurden. Auch in andere Märkte habe sie schon historische Ansichten gebracht, sagt Wachholz, die erlebt hat, dass durch einen Markt am Kölner Barbarossaplatz deswegen sogar Führungen angeboten wurden.

Als Marktbetreiber zeigen Ernst und Marc Pfeffel, die schon den Rewe in Holzheim betreiben, auch in anderer Form Reuschenberg Ansichten Flagge. Sie präsentieren im Eingang ihres 1600 Quadratmeter großen Supermarktes die Wappen aller Korps im Schützenverein.

Schon vor einigen Tagen eröffneten ein Drogeriemarkt – der fünfte von „dm“ in Neuss – und die bereits zweite Maxmo-Apotheke. Inhaberin ist Andrea Dutine, die vor 30 Jahren ihre Berufslaufbahn in Reuschenberg begann.