Neuer Musikschulleiter in Neuss

Der Hauptausschuss hat es bestätigt: Holger Müller beginnt am 1. März.

Neuss. Der Hauptausschuss hat Holger Müller für das Amt des neuen Musikschulleiters am Donnerstagabend in geheimer Sitzung bestätigt. Und so zeigen sich Bürgermeister Reiner Breuer und Kulturdezernentin Christiane Zangs „hocherfreut“ über die Bestellung ihres gemeinsamen Wunschkandidaten. Müller wird sein Amt am 1. März antreten.

„Die Musikschule ist ein ganz wesentlicher Bestandteil der Kulturstadt Neuss.“

Holger Müller, künftiger Musikschulleiter

Der 48-Jährige freut sich auf seine neue Aufgabe. „Die Musikschule ist ein ganz wesentlicher Bestandteil der Kulturstadt Neuss“, sagt er und: „Mein Vorgänger Reinhard Knoll hat ein sehr gut bestelltes Haus hinterlassen, die Bilanz der Musikschule kann sich wirklich sehen lassen.“ Beispiele sind für ihn insbesondere die Neusser Musicalwochen, das Exzellenz-Programm und auch das von Knoll initiierte Grundschulprogramm „Jedem Kind seine Stimme“, „Das bedeutet für mich Ansporn und Verantwortung zugleich“ sagt er. Es gelte die hervorragende Qualität des Instrumentalunterrichtes mit seiner in Neuss ausgeprägten Ensemblearbeit zu bewahren, aber gleichzeitig müssten Weichen für die Zukunft gestellt werden, erklärt er weiter.

Für die erste Zeit im neuen Amt hat Holger Müller sich vorgenommen, mit den wichtigsten Multiplikatoren im Neusser Kulturleben zu sprechen, um sich persönlich vorzustellen und Potenziale etwa für Synergien oder gemeinsame Projekte auszuloten. „Auf diese ,Tournee’ bin ich gespannt und werde versuchen, mich schnell zu vernetzen“, erklärt Müller selbst.

Auch in der Musikschule und bei den bestehenden Kooperationspartnern will er die Menschen hinter den Kulissen kennenlernen. Dabei bringt der neue Chef der rund 120 Dozenten der Musikschule schon viel Stallgeruch mit. Denn seit zehn Jahren gehört er zum Team. Reinhard Knoll hatte den Musikpädagogen Müller zunächst als Honorarkraft für das Projekt „Jedem Kind seine Stimme“ nach Neuss geholt. Schon 2008 stieg Müller zum Projektreferenten auf und 2010 zum Fachleiter für den Bereich Grundschulprogramme und Öffentlichkeitsarbeit.

Der Musikpädagoge ist verheiratet und hat drei Kinder. Müller hat an der Robert-Schumann-Hochschule und an der Hochschule für Musik und Theater Klassische Gitarre, Gesang und Kontrabass studiert. Danach absolvierte er den berufsbegleitenden Studiengang Kulturmanagement an der FernUni Hagen. hbm