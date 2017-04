Nähen liegt in Kaarst wieder voll im Trend

Im Internet gibt es viele Anleitungen zum Selbermachen – das lockt junge Menschen an.

Kaarst. Nähen ist wieder im Trend. Das merkt auch Martina Schulten. Sie ist Dozentin an der Volkshochschule (VHS) für Kurse wie „Zuschneiden und Nähen – Anfänger und Fortgeschrittene“. Direkt nach den Osterferien beginnt ihr neuer Kurs. Doch bereits drei Wochen vorher war er schon ausgebucht. Eine Warteliste gibt es schon. Nicht nur Erwachsene wollen nähen lernen oder ihre bisherigen Fähigkeiten erweitern, auch der Nachwuchs hat Spaß daran.

„Das Interesse am Nähen hat sich über die Jahre gesteigert“, sagt Schulten. Als sie vor zwölf Jahren die ersten Kurse gegeben habe, sei der Andrang noch überschaubar gewesen. „Mittlerweile ist das Angebot ein Selbstläufer“, sagt die gelernte Schneiderin. Sie erklärt sich das vor allem mit dem Erfolg von Internet-Plattformen wie Dawanda, wo Designer und Kreative ihre Produkte vermarkten, oder wie Pinterest, einem sozialen Netzwerk, in dem die unterschiedlichsten Ideen für Projekte im Alltag ausgetauscht werden. „Es kommen viele junge Mütter, die für ihre Kinder etwas nähen möchten“, so Schulten. Die Teilnehmer sind meist weiblich – lediglich vier Männer hat Schulten bislang in ihren Kursen unterrichtet. Andere wollen ihr altes Wissen auffrischen, wieder andere lernen komplett von Anfang an. In Martina Schulten haben sie einen Profi. „Ich erkläre die Maschine, das Einfädeln und Spulen, zeige, wie man gerade Nähte hinbekommt.“ Manche haben ganz konkrete Vorstellungen, was sie machen möchten, andere inspiriert Schulten mit Ideen aus entsprechenden Zeitschriften und Büchern. Nach den acht Terminen habe jeder mindestens ein Teil fertig – jene mit mehr Erfahrung Kleidungsstücke, andere Sofakissen. Aber nach zwei Monaten sei auch nicht zu erwarten, wie ein Profi nähen zu können. Schulten: „Eine Schneiderlehre kann das nicht ersetzen.“