Die Brücke, aus dessen Geländer das Kaarster Wappen gestohlen wurde, könnte mit Hilfe der Familie van den Bongard erneuert werden.

Neuss. Eigentlich wollten die „Freunde und Förderer des historischen Nordkanals“ versuchen, über die Stadt Neuss an nähere Informationen zum Kaarster Stadtwappen zu kommen, das Unbekannte aus dem Brückengeländer über dem Nordkanal entfernt hatten.

Willi van den Bongard fertigte damals die Wappen an

Doch nun hat sich Willi van den Bongard gemeldet. Als junger Schlosser fertigte der heute 79-Jährige das Wappen vor mehr als 50 Jahren an. „Wir hoffen, dass er noch über die nötigen Unterlagen verfügt“, sagt Klaus Karl Kaster vom Vereinsvorstand, der nun mit van den Bongard in Kontakt treten möchte.

Was den Verantwortlichen wichtig ist: „Wir orientieren uns ziemlich stark an dem, was uns historisch überliefert worden ist.“ Doch das Timing ist schlecht. Denn wie van den Bongard mitteilte, hat er die Zeichnungen mit den genauen Maßen mittlerweile entsorgt. Und zwar vor wenigen Jahren. Jetzt verfügt er nur noch über Foto-Aufnahmen.

Im September möchten sich die „Freunde und Förderer des historischen Nordkanals“ zusammensetzen und planen, inwieweit Ersatz geschaffen werden kann. „Wenn ich dort ein frisches Wappen einsetze, hebt es sich automatisch von den anderen ab“, sagt Kaster, der sich deshalb für eine Gesamtumgestaltung des Geländers ausspricht.

Joachim van den Bongard ist Restaurator in Ausbildung

Und ausgerechnet der Neffe von van den Bongard – Joachim – könnte dem Verein dabei behilflich sein. Der 36-Jährige macht nämlich gerade eine Ausbildung zum Restaurator mit Fachrichtung Metallbau. Und schreibt gerade sogar eine Projektarbeit über jenes Brückengeländer am Nordkanal. „Ich würde mich gerne einbringen“, sagt Joachim van den Bongard, der nun den Verein kontaktieren möchte.

Nicht nur seinen Onkel würde es freuen. Er war negativ überrascht, als er feststellte, dass „sein“ Wappen – nun sind dort nur noch die Wappen der Orte Neuss, Schiefbahn, Neersen, Viersen, Süchteln, Hinsbeck und Venlo zu sehen – fehlt. Immerhin verbrachte er Monate mit den Anfertigungen – nun fehlt ein Teil des Langzeitprojektes.