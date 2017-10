Nachdem die Polizei den Verdächtigen nicht in seiner Wohnung angetroffen hat, sucht sie nun mit einem Foto nach dem 47-Jährigen. Das 25-jährige Opfer ist weiter im Krankenhaus.

Neuss. Eine Frau ist im rheinischen Neuss durch einen Schuss in die Schulter verletzt worden. An der Straße "Am Lindenplatz" ist vor einem Mehrfamilienhaus mehrfach auf die 25-Jährige geschossen worden. Die Polizei vermutet eine Beziehungstat und sucht nach dem Verdächtigen nun mit einem Foto. Hakki Pekin ist auf der Flucht und möglicherweise weiterhin bewaffnet. Es wird dringend davon abgeraten, den mutmaßlichen Täter anzusprechen oder selbst zu stellen.

Die Ermittlungen der Mordkommission "Linden", unter der Leitung der Polizei in Düsseldorf, dauern an. Die Staatsanwaltschaft wertet die Tat weiterhin als versuchtes Tötungsdelikt. Das 25-jährige Opfer befindet sich weiterhin in stationärer Krankenhausbehandlung.

Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort des 47-Jährigen werden bei der Polizei Neuss (Telefon 02131 3000) oder unter 110 (Polizeiruf) entgegen genommen.