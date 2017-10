Ein SEK-Einsatz blieb erfolglos. Nach ersten Zeugenaussagen verdichten sich Hinweise auf eine Beziehungstat.

Weckhoven. Am Tag nach den Schüssen am Lindenplatz ist der Täter weiter auf der Flucht. Der Einsatz eines Spezial-Einsatz-Kommandos (SEK), das in der Nacht zum Donnerstag eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Maastrichter Straße stürmte, in dem der dringend tatverdächtige Hakki P. vermutet wurde, konnte auch nicht zur Ergreifung des 47-jährigen Neussers führen. Der Gesuchte soll am Mittwochnachmittag mehrere Schüsse auf eine 25-Jährige abgefeuert und diese an der Schulter verletzt haben. Die Polizei, die noch am Abend des Anschlags die Mordkommission „Linden“ bildete, geht weiter von einer Beziehungstat aus. Gründe für den Übergriff könnten im familiären Umfeld liegen.

Der Angreifer wollte sein Opfer töten. Davon gehen die Ermittler der Mordkommission unter Leitung der Kriminalpolizei Düsseldorf inzwischen aus. Eine solche Annahme klingt einer Zeugin noch viel zu vage. Sie vermutet nicht, sondern ist fest davon überzeugt, einen Mordversuch gesehen und verhindert zu haben. „Der Mann kniete doch auf dem Rücken der Frau und hat noch auf sie geschossen“, sagt sie. Erst als sie und ihr Mann dazwischengingen, ließ der Schütze von seinem Opfer ab und floh zu Fuß in unbekannte Richtung.

Die Suche nach dem Tatverdächtigen wurde gestern unvermindert intensiv fortgesetzt. Informationen zu möglichen Fluchtfahrzeugen, die der Mann nutzen könnte, liegen nicht vor. Anwohner beobachteten kurz vor der Tat einen verdächtigen schwarzen Skoda mit einem bayerischen Kennzeichen auf dem Parkplatz der St.-Nektarios-Kirche, doch spielte dieses Auto nach Polizeiangaben bei der Tat keine Rolle. Die Fahnder vermuten hinter den Schüssen mehr denn je eine Beziehungstat. Zur Art der Beziehung macht die Polizei allerdings keine Angaben. Es soll sich jedoch um den „Ex der Mutter“ handeln. Das berichtete das Opfer seinen beiden Rettern, die die schwer verletzte Frau mit in ihr Haus am Lindenplatz nahmen und sie medizinisch versorgten.

„In seinem Wahn, so wie der war, hätte er auch auf mich schießen können.“

Zeugin

In diesem Haus wurde der Tatverdächtige vermutet.

„Ich habe erst vorige Woche einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht“, sagt die Zeugin, deren Mann ebenfalls eine Ersthelfer-Ausbildung hat. Er verarztete die 25-Jährige in der Küche seines Hauses, nachdem er die Polizei über die Notrufnummer 110 alarmiert hatte. In das Haus der Familie brachte wenig später eine andere Nachbarin auch einen Jungen, der vielleicht der wichtigste Zeuge in diesem Fall werden könnte.