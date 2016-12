MVZ-Gebäude steht zum Verkauf

Der Eigentümer bietet es im Internet für 1,5 Millionen Euro an.

Grevenbroich. Das ehemalige „grüne Finanzamt“ an der Bahnstraße steht zum Verkauf. Die Immobilie mit einer Gesamtfläche von mehr als 1400 Quadratmetern wird auf der Internetplattform „Ebay“ für rund 1,5 Millionen Euro angeboten, als „attraktive Büro-/Praxis-Gewerbefläche im Zentrum“.

Der Arzt Dr. Joachim Treppmann hat den ehemaligen Behördensitz vor vier Jahren zu einem Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) umgebaut, seine Frau ist Eigentümerin der Immobilie. Trotz der Verkaufsabsichten denkt der Mediziner aber nicht an einen Auszug. „Das Medizinische Versorgungszentrum soll als Mieter in dem Gebäude bleiben“, schildert Treppmann. Im kommenden Jahr möchte der Leitende Arzt das Angebot im Zentrum sogar noch ausbauen – unter anderem im Bereich der familiären Medizin. Diesbezüglich stehe er zurzeit in Verhandlungen mit Interessenten. „In Kürze kann ich dazu mehr sagen“, betont er.

Den Verkauf des Gebäudes mit vier Etagen begründet Joachim Treppmann so: „Ich bin jetzt 70 Jahre alt, da muss man auch einmal an seine Altersvorsorge denken.“ Bislang sei ihm nicht bekannt, ob es bereits Reaktionen auf die bei „Ebay“ eingestellte Anzeige gegeben hat.

Den grünen Bau, der früher als Nebenstelle des Finanzamtes genutzt wurde, hatte Treppmann nach dem Umzug der Behörde an die Merkatorstraße renoviert und umgebaut. In das MVZ zogen unter anderem Fachärzte für Chirurgie, Psychiatrie und Allgemeinmedizin ein. Im Vorfeld der Eröffnung hatte es Kritik gegeben. Anwohner zeigten sich besorgt, da ein Baustein des MVZ in der Behandlung von Suchterkrankungen liegt. Dazu zählen auch Methadon-Patienten. wilp