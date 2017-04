Musikschule hilft Jazz- und Pop-Sängern auf die Sprünge

Nach den Ferien startet im Romaneum ein mehrwöchiger Kurs. Er richtet sich nicht nur an Anfänger, sondern auch an Fortgeschrittene.

Neuss. Für alle Freunde des Jazz- und Pop-Gesangs bietet die Musikschule nach den Osterferien einen Workshop an. Ab 24. April, stehen immer montags im Romaneum ab 18 Uhr in diesem Workshop Grundlagen der Interpretation von Pop-, Jazz- und Soul-Songs im Mittelpunkt. Dabei geht es um Fragen, wie man vom reinen „Töne singen” zum Gänsehautfeeling kommt oder wie ein Song spannend und individuell gemacht wird. Zudem werden unterschiedliche Werkzeuge vorgestellt, um einen Song zu interpretieren und Hinweise gegeben, die Möglichkeiten von Text und Musik zu erkennen und auszuschöpfen.

Dozentin Anne Hartkamp ist eine Größe der deutschen Jazzszene

Weiteres Thema sind die Ausdrucksmöglichkeiten, die Sänger haben, und wie diese eingesetzt werden können. All das wird anhand einiger Beispielsongs erforscht und ausprobiert. Es wird eine Menge Übungen und Tipps geben, und es wird natürlich viel gesungen – einzeln und zusammen. Der Kurs richtet sich sowohl an Sänger mit „Solisten“-Erfahrung in Chor oder Band als auch an alle, die ihre gesanglichen Möglichkeiten erst noch kennenlernen möchten.

Die Leitung des Workshops hat Anne Hartkamp. Sie ist Sängerin, Dozentin und Leiterin des Jazz- und Pop-Chors Roundabout. Insgesamt finden bis zu den Sommerferien zehn Termine immer montags um 18 Uhr mit jeweils zwei Unterrichtsstunden statt. Der gesamte Kurs kostet pro Teilnehmer 84 Euro.

Anne Hartkamp leitet an der Musikschule auch den Chor Roundabout und ist selbst als Solistin und Vokalistin in mehreren Ensembles eine Größe der deutschen Jazzszene. Als hochbegabtes Kind wurde sie von der Studienstiftung des Deutschen Volkes gefördert, aber die Musik war stärker. So nahm sie zunächst in Wien ein klassisches Gesangsstudium auf, das sie allerdings bald gegen ein Studium der Germanistik und Musikwissenschaften in Bonn, einen autodidaktischen Zugang zum Jazz, erste Bands, Nächte am E-Piano und zahllose Jamsessions eintauschte, um schließlich zum Jazzgesangsstudium an die Amsterdamse Hogeschool voor de kunsten zu gehen. Heute arbeitet sie mit allen bekannten Jazzmusikern zusammen und hat zudem als Solistin mehrere CDs veröffentlicht. Red

» Anmeldungen zum Kurs sind telefonisch bei der Musikschule unter 02131/90 40 40 möglich.