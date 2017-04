Ein Rettungshubschrauber brachte den verletzten Fahrer in ein Krankenhaus, wo der Mann in der Nacht verstarb.

Neuss. Schreckliches Unglück in Neuss: Am Samstagnachmittag ereignete sich an der Brücke Verschiebebahnhof ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem zwei junge Menschen starben.

Gegen 16:30 Uhr verlor auf der Brücke ein 26-Jähriger aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Motorrad. Durch den Sturz wurden der Mann und seine 20-jährige Beifahrerin über das Brückengeländer auf einen acht Meter tieferliegenden Parkplatz geschleudert und schwer verletzt.

Die Beifahrerin verstarb noch an der Unfallstelle. Ein Rettungshubschrauber brachte den 26-Jährige mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. In der Nacht erlag auch der Mann seinen schweren Verletzungen.

Polizei muss Schaulustige zurückhalten

Menschen, die sich auf der Brücke befanden und bereits Handyaufnahmen machten, mussten durch Polizeikräfte von der Einsatzstelle verwiesen werden. Ein betroffener Augenzeuge musste durch den Rettungsdienst betreut werden. Während den Rettungsmassnahmen und der Unfallaufnahme, musste die Brücke über den Verschiebebahnhof in beiden Richtungen gesperrt werden.