Auf dem Gelände war ursprünglich eine Mülldeponie geplant. Und nun überlegt der Rhein-Kreis wieder, das Areal auch als solche zu nutzen.

Grevenbroich. Schon seit Jahren drehen die Moto-Cross-Fahrer des MSC Grevenbroich knatternd ihre Runden in einer Grube auf der Königshovener Höhe. Die Bahn bietet ideale Bedingungen für die Motorradfreunde und ist in der Szene längst international bekannt. Ursprünglich war das Gelände im ehemaligen Tagebaugebiet aber nicht für den Sport bestimmt, vielmehr sollte dort die Kreisdeponie II errichtet werden. Das Projekt wurde aber nie realisiert, weil es keine Notwendigkeit dafür gab. Aktuell gibt es aber Überlegungen, die Grube mit einem Fassungsvermögen von immerhin sieben Millionen Kubikmetern künftig doch für das Abkippen von Abfällen zu nutzen.

Dem Rhein-Kreis liegen mehrere Anfragen vor

Die Kreisdeponie II war als Nachfolgerin der mittlerweile geschlossenen Sondermülldeponie in Neuenhausen und der Hausmülldeponie in Grefrath gedacht. „Weil sowohl Sonder- als auch Hausmüll in den Folgejahren nicht mehr in dem früheren Umfang anfielen, wurde auf diese Anlage verzichtet“, berichtet Karsten Mankowsky, Umweltdezernent des Rhein-Kreises Neuss. Dennoch blieb die Grube bis heute im Gebietsentwicklungsplan als Deponie gesichert.

Und künftig könnte sie möglicherweise als solche auch genutzt werden. Nicht für Sonder- oder Hausmüll, sondern für unbelastete Bauabfälle und Bodenaushub. „Materialien wie diese werden sehr häufig für Straßenunterbauten oder Lärmschutzwälle genutzt“, sagt Mankowsky: „Doch Experten behaupten, dass damit eventuell die Altlasten der Zukunft produziert werden. Da müsse man kritischer herangehen.“ Da sich in dieser Sache offensichtlich landesweite Deponie-Engpässe abzeichnen, habe es beim Rhein-Kreis bereits mehrere Anfragen von Interessenten gegeben. Namen nennt Karsten Mankowsky aber nicht.

Wie der Umweltdezernent berichtet, habe die Entsorgungsgesellschaft Niederrhein (EGN) zwar das Areal im ehemaligen Tagebau erworben – doch: „Der Kreis hat Zugriff auf dieses Gelände – gegen Erstattung der Kosten, die der EGN beim Grunderwerb entstanden sind.“ Christiane Helmhold, Sprecherin der EGN, war für eine Stellungnahme gestern nicht zu erreichen.

Konkrete Pläne verfolge der Kreis zurzeit aber noch nicht, sagt Mankowsky. „Die weiteren Überlegungen hängen nun von den Angeboten der Interessenten ab. Wir sind in Gesprächen.“ Sollte die Entscheidung für eine Deponie in der Grube fallen, müsse ein Planfeststellungsverfahren in Gang gesetzt werden, in dessen Rahmen die Träger öffentlicher Belange beteiligt würden – darunter auch die Stadt Grevenbroich.