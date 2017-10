Der elfjährige Junge schwebt nach wie vor in Lebensgefahr. Das Jugendamt steht in der Kritik.

Neuss. Die weibliche Stimme am anderen Ende der Gegensprechanlage braucht zwei Sekunden, um zu antworten. „Ich möchte Sie heute nicht mehr reinlassen“, rauscht es aus den Lautsprechern. Es ist die Ehefrau von Sven F. – jenem 41-Jährigen, der derzeit in Untersuchungshaft sitzt und im Verdacht steht, seinen elf Jahre alten Neffen so schwer verletzt zu haben, dass dieser in der Düsseldorfer Uniklinik mit dem Tod ringt.

Noch am Samstag bat der mutmaßliche Täter selbst zum Gespräch in die Familienwohnung und berichtete, sein Neffe sei vor rund zehn Wochen zu ihm nach Weckhoven gezogen. Die Tat selbst bestritt er da noch – Stunden später klickten die Handschellen.

Jetzt wurde auch bekannt: Sven F. saß bereits wegen gefährlicher Körperverletzung im Gefängnis, wie Staatsanwalt Martin Stücker bestätigte. Zwar habe der Kaarster eingeräumt, seinem Neffen die lebensgefährlichen Verletzungen zugefügt zu haben. „Wir ermitteln jedoch weiter, um herauszufinden, woher die Verletzungen aus den Tagen zuvor stammen“, sagt Stücker.

Die Familie ist der Stadt Kaarst bekannt

Auch die Tante des Jungen, die nach Angaben von Sven F. am Donnerstag um 13.08 Uhr den Notruf gewählt haben soll, steht im Fokus der Ermittler. Über ein mögliches Strafmaß könne die Staatsanwaltschaft aktuell „keine seriösen Auskünfte geben“.

Ein elf Jahre alter Junge zieht bei seinem vorbestraften Onkel ein, lebt mit dessen Frau und sechs weiteren Kindern unter einem Dach. Zuvor lebte er vier Jahre lang bei seinen Großeltern in Kaarst. Diese sind jedoch so schwer erkrankt, dass sie sich nicht mehr um den Jungen kümmern können. Eine Ehrenamtlerin aus Kaarst, die namentlich nicht genannt werden möchte, gibt an, seit 40 Jahren mit der Familie F. zu tun zu haben. Auch den fast zu Tode misshandelten Jungen habe sie während ihrer Arbeit im vergangenen Jahr kennengelernt. „Ein kluges Kind, aber sehr unkonzentriert“, sagt die Frau. Scharfe Kritik äußert sie am Jugendamt. „Diese äußerst problematische Großfamilie ist dem Jugendamt bekannt“, sagt sie und fragt: „Wie kann es sein, dass der Junge bei so einem Mann einziehen kann?“

Die Kaarsterin, die angibt, dass der geständige Sven F. mit fünf Geschwistern in Kaarst aufwuchs, möchte sich nun mit einem Brief an die Stadt Neuss wenden. Auch Karin Kilb, die CDU-Stadtverordnete für Weckhoven, gab an, umgehend das Jugendamt kontaktieren zu wollen. Sie verstehe auch nicht, sagt Kilb, dass die Schule nichts gemerkt habe.