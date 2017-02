Menschen im Rhein-Kreis zählen weniger Singvögel in ihren Gärten

440 Vogelfreunde machten bei der Aktion des Naturschutzbundes mit. Bei den Kohl- und Blaumeisen ist der Rückgang besonders hoch.

Rhein-Kreis. Viele Gartenbesitzer im Rhein-Kreis Neuss haben die eher mäßige Betriebsamkeit an ihren Futterstellen für Vögel schon seit Wochen beobachtet. Jetzt bestätigt die Zählaktion „Stunde der Wintervögel“ des Naturschutzbundes (Nabu) diesen Eindruck: Es gibt in diesem Winter deutlich weniger Singvögel in den Gärten und Parks als in den vergangenen Jahren.

Die Kohl- und Blaumeisen gehören zwar immer noch zu den am häufigsten vorkommenden Arten, jedoch ist ihre Zahl im Kreis im Jahresvergleich um rund die Hälfte gesunken. Ähnlich sehen die Werte bei den Buch- und Grünfinken aus. Nicht ganz so hoch, aber bei immerhin rund einem Viertel liegt der Rückgang bei den Spatzen und Amseln.

Mit 440 Teilnehmern, die je eine Stunde lang die Vögel an einer Stelle zählten, verzeichnete die Nabu-Aktion einen Rekordwert. „Es freut uns, dass immer mehr Bürger mitmachen, denn umso genauer werden die Ergebnisse“, sagt Hans-Jörg Wagner vom Nabu im Rhein-Kreis.

Er rät allen Vogelfreunden, die Tiere das ganze Jahr über zu füttern – und nicht nur im Winter. „Wenn so eine Futterquelle im Frühjahr auf einmal versiegt, wenn die Vögel sich daran gewöhnt haben, ist das nicht gut“, erklärt Wagner.

Ein geringer Bruterfolg kann eine der Ursachen sein

Die Ursachen für den starken Rückgang sind für die Naturschützer noch nicht eindeutig. Es könnte ein geringer Bruterfolg im vergangenen Frühjahr gewesen sein. Aber es spielen je nach Art auch andere Faktoren eine Rolle. Bei Zugvögeln war beispielsweise eine geringe Neigung zur Wanderung zu verzeichnen. „Das gilt vor allem für jene, die im Winter häufig Besuch von ihren Artgenossen aus dem kälteren Norden und Osten bekommen. Dazu zählen auch die meisten Meisenarten“, erläutert Nabu-Vogelschutzexperte Lars Lachmann. Die Stare beispielsweise, die es ansonsten selbst in den Süden zieht, sind derweil in großer Zahl hier geblieben. Das zeigt auch die Zählung im Kreis, bei der die Häufigkeit der Stare um 13 Prozent gestiegen ist.

Auch Krankheiten machen laut Lachmann einigen Arten zu schaffen. So habe der Usutu-Virus den Bestand der Amseln im Rheinland und am Niederrhein dezimiert, während es in den meisten anderen Regionen in Deutschland mehr Amseln als vor einem Jahr gebe. Bei den Grünfinken habe ein Parasit seit dem Jahr 2009 einen großen Teil des Bestandes dahingerafft. Dass Katzen oder Raubvögel für den Rückgang verantwortlich sind, schließt Lachmann hingegen aus: „Das kann nicht stimmen, da keiner dieser Fressfeinde im Vergleich zu den Vorjahren zugenommen hat.“