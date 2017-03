Mehr Sicherheit: Ordnungsamt öffnet Filiale am Bahnhof

Im Stadtbus-Kundencenter bieten die Ordnungshüter ab sofort auch eine Sprechstunde an.

Dormagen. Seit Wochen sind Mitarbeiter der Polizei und des städtischen Ordnungsamtes verstärkt am Dormagener Bahnhof präsent. Nach den sich häufenden Beschwerden über pöbelnde Gruppen soll so für mehr Sicherheit am Verkehrsknotenpunkt gesorgt werden. Gegen Randalierer, alkoholisierte Jugendliche oder Müllsünder sollen die Ordnungsamtsmitarbeiter nicht nur präventiv tätig sein, sondern sie auch zur Kasse bitten. Seit gestern gibt es nun sogar eine durch Beklebung an den Fenstern gut sichtbare neue Ordnungsamts-Nebenstelle im Stadtbus-Kundencenter der SVGD – erreichbar über die Seite der Radstation. Die Mitarbeiter können aber aus ihrem Raum direkt auf die breite Bahnhofstreppe, die zum Willy-Brandt-Platz führt, blicken und auch von dieser Seite das Gebäude verlassen.

Dort bieten Ordnungsamtsmitarbeiter nun regelmäßig Sprechstunden an: montags von 12 bis 14 Uhr, mittwochs von 17 bis 19 Uhr und freitags von 7 bis 9 Uhr. Weitere Termine können auch unter Tel. 02133/257-472 vereinbart werden. „Wir wollen testen, wie diese Sprechstunden angenommen werden“, sagte Bürgermeister Erik Lierenfeld gestern bei der Eröffnung: „Der Raum gefällt mir gut, er hat genügend Platz auch für Schwerpunktkontrollen.“ Der Stadtrat hatte die Aufstockung des Ordnungsamtes um zwei zusätzlichen Außendienstmitarbeitern beschlossen. Die beiden neuen Kollegen Oliver Föhlisch und Micha Reinhardt, der am Montag mit seiner Arbeit beginnt, werden sich schwerpunktmäßig um den Bahnhof und die Umgebung des Schulzentrums kümmern. „Die neue Nebenstelle gehört zu unserem städtischen Sicherheitskonzept, das als weiteren Schritt auch die Anschaffung einer mobilen Wache beinhaltet“, erläuterte der Erste Beigeordnete Robert Krumbein.

„Wichtig ist, dass die Mitarbeiter gesehen werden.“

Erik Lierenfeld, Bürgermeister

Denn die Hauptaufgabe wird weiterhin in der sichtbaren Präsenz rund um den Bahnhof liegen, wie auch Lierenfeld betonte: „Wichtig ist, dass die Mitarbeiter unterwegs sind und gesehen werden.“ Damit wolle die Stadt das Sicherheitsgefühl der Bürger stärken. „Wir setzen damit die erfolgreichen Bemühungen der vergangenen Jahre zur Aufwertung des gesamten Umfelds fort“, wies Lierenfeld auch auf den Bahnhofs-Umbau von 2012 bis 2014 hin, der für eine Belebung gesorgt hat.

In dem Raum im Kundencenter waren bisher die nun nicht mehr benötigte Technik und die Werkstatt untergebracht, wie SVGD-Geschäftsführer Klaus Schmitz bei der Schlüsselübergabe an den Bürgermeister erklärte: „Wir freuen uns auf gute Nachbarschaft.“

Lierenfeld lobte zudem die Ordnungspartnerschaft mit der Polizei, für die der Dormagener Wachleiter Michael Meyer bei der Eröffnung ebenso dabei war wie die beiden Vizebürgermeister Hans Sturm und Michael Dries.