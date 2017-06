Gourmetmeile und Unterhaltungsprogramm runden die Veranstaltung am Freitag ab.

Grevenbroich. Die Organisatoren sind mehr als zufrieden: Die magische 2000-Teilnehmer-Marke konnte schon vor dem ersten Startschuss beim dritten Grevenbroicher City-Lauf, der am kommenden Freitag über die Bühne geht, geknackt werden. Bis gestern sind bereits 2131 Meldungen eingegangen. „Das ist schon eine ganz ordentliche Hausnummer – immerhin 700 Starter mehr als im vergangenen Jahr“, sagt Willy Helfenstein von der SG Neukirchen-Hülchrath. Er rechnet damit, dass es am Freitag noch 200 bis 300 Nachmeldungen geben wird.

Viele hundert Kinder werden diesmal an den Start gehen

Was die Organisatoren begeistert: „Die Schulen ziehen in diesem Jahr sehr gut mit, viele hundert Kinder werden am Start sein“, sagt Helfenstein. Wegen der großen Beteiligung muss der Schülerlauf über 1200 Meter sogar aufgeteilt werden, damit kann es zu leichten Änderungen im Zeitplan kommen. „Die nachfolgenden Läufe werden sich etwa um 15 Minuten nach hinten verschieben“, schätzt Willy Helfenstein. Den neuen Zeitplan können Interessierte im Internet unter der Adresse „citylauf-grevenbroich.de“ abrufen. Das stärkste Teilnehmerfeld erwarten die Organisatoren beim langsamen Fünf-Kilometer-Lauf: Mehr als 600 Teilnehmer haben sich dafür angemeldet.

Die Wettbewerbe – insgesamt sind es neun – beginnen um 17.30 Uhr und enden voraussichtlich gegen 21.45 Uhr. Start ist am Eingang zur Breiten Straße, der Zieleinlauf ist auf dem Marktplatz. Dort wird es nicht nur eine Gourmetmeile, sondern auch ein Unterhaltungsprogramm für die jungen Starter geben. Auch der Bürgerschützenverein beteiligt sich am City-Lauf: Am Schützenbaum an der Karl-Oberbach-Straße wird er Getränke und Gegrilltes bereithalten.

Wegen des großen Andrangs müssen die Lauf-Organisatoren ihr Personal aufstocken. „Wir werden alles im Griff haben“, gibt sich Willy Helfenstein zuversichtlich. „Das wird eine tolle Veranstaltung.“