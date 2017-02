Meerbuschs Teamchef hält Mannschaft für stärker als in der Hinrunde

Der Fußball-Oberligist bestreitet heute sein letztes Testspiel. Purisevic überzeugt in der Offensive, ein neues Duo bildet das Abwehrzentrum.

Der Countdown läuft: In sieben Tagen treten die Oberliga-Fußballer des TSV Meerbusch zum ersten Meisterschaftsspiel des Jahres bei Schwarz-Weiß Essen an. Die Generalprobe für die Partie, die am Karnevals-Samstag (14.15 Uhr) über die Bühne gehen soll, wird heute um 16 Uhr auf der Theo-Mostertz-Sportanlage in Lank angepfiffen: Meerbuschs Gegner ist der VfB Speldorf, aktuell Fünfter in der Landesliga 2.

Die Blau-Gelben wollen morgen auf ihrem Rasenplatz spielen, um ähnliche Bedingungen zu simulieren, wie sie sie in der nächsten Woche in Essen erwarten. Dreimal ist die Oberligapartie bereits verschoben worden, weil es zuvor geregnet und die Stadt Essen den Platz gesperrt hatte.

Der SC Kapellen muss fortan ohne Dalibor Cvetkovic auskommen

Die Mannschaft fühlt sich topfit und bereits gut vorbereitet. Am Mittwochabend setzte sie sich in einem Testspiel gegen den Landesligisten SV Sonsbeck mit 2:1 durch. „Wir sind definitiv stärker als in der Hinrunde“, sagt Christoph Peters.

Der Teammanager des Tabellendrittletzten ist vor allem von der Defensive begeistert. In der haben sich die beiden Winterzugänge Janik Roeber und Daniel Hoff durchgesetzt, die die beiden Plätze in der Innenverteidigung besetzen. „Sie spielen überragend, lassen kaum etwas zu. Die Defensive steht einfach bombensicher“, sagt Peters.

Trainer Wolfgang Jeschke hat mit Semir Purisevic auch im offensiven Mittelfeld eine neue Lösung gefunden. Der Kapitän hatte in den vergangenen Spielzeiten die Rolle als defensiver Mittelfeldspieler souverän ausgefüllt. Doch der Wechsel in die Offensive tut ihm sichtlich gut. Der 28-Jährige sprüht vor Spiellaune und hat sich auf der „10“ etabliert. „Semir hat früher Stürmer gespielt, das merkt man seinem Spiel deutlich an“, sagt Peters. Er harmoniert bestens mit Zugang Boran Sezen, der im 4-2-3-1-System des TSV die einzige Spitze bildet.

Oberliga-Rivale SC Kapellen testet morgen (15 Uhr) beim Landesligisten SV Breinig seine Form. Das Team überzeugte in den bisherigen drei Testspielen gegen den GSV Moers (5:0), ASV Mettmann (4:2) und FC Hilal-Maroc (3:0). Das erste Ligaspiel steht für den SCK erst am 5. März (15 Uhr) gegen den KFC Uerdingen an. Verteidiger Dalibor Cvetkovic steht den Kapellenern indes aus beruflichen Gründen fortan nicht mehr zur Verfügung.