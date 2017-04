Meerbusch peilt Überraschung in Essen an

Der Fußball-Oberligist spielt beim Tabellenzweiten Schonnebeck. Kapellen empfängt Hiesfeld.

Meerbusch/Kapellen. Der TSV Meerbusch steht im Abstiegskampf der Fußball-Oberliga mit dem Rücken zur Wand, hat sieben Spieltage vor Schluss fünf Punkte Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze und wird eine Siegesserie starten müssen, um den Klassenerhalt noch zu schaffen. Doch das wird schwer, denn morgen (15 Uhr, Friedhofstraße in Essen) treten die Blau-Gelben beim Tabellenzweiten SpVg Schonnebeck an.

„Das ist eine verdammt hohe Hürde, aber in dieser Liga ist einfach alles möglich“, sagt Teammanager Horst Riege und verweist auf den Sieg des abstiegsgefährdeten SV Hönnepel-Niedermörmter beim Tabellenführer KFC Uerdingen in der vergangenen Woche. „Auch wir sind in der Lage, bei einem Spitzenklub zu gewinnen. Wir müssen an unsere Chance in Schonnebeck glauben und endlich mal über 90 Minuten den Kampf annehmen“, sagt Riege.

Die fehlende Konstanz in seinen Leistungen hat dem TSV schon so manchen Punkt gekostet, so bei der 1:4-Niederlage in Fischeln, als die Mannschaft zur Halbzeit noch 1:0 führte, dann aber komplett auseinanderbrach. Riege beklagt die Diskrepanz zwischen der Leistung des Vereins mit seinen Ehrenamtlichen und der Mannschaft. „Sportlich bleibt das Team dabei weit zurück“, sagt er.

Der Teammanager spricht mit großem Respekt von den Gastgebern: „Dirk Tönnies hat dort hervorragende Arbeit geleistet, seine Mannschaft ist eine echte Einheit. Wir werden alles abrufen müssen, um eine Chance zu haben.“ Im Pokal hatten die Meerbuscher auf dem schwer zu bespielbaren Kunstrasen am Schettersbusch mit 0:4 verloren.

Die Schonnebecker schwächelten zuletzt

Etwas Hoffnung gibt dem TSV die Pleitenserie des Gastgebers: Denn Schonnebeck hat in der Rückrunde gegenüber der ersten Saisonhälfte stark nachgelassen, hat vier seiner fünf Niederlagen nach der Winterpause kassiert und zuletzt dreimal in Folge verloren. Die Meerbuscher wollen nun für die nächste Pleite der Essener sorgen, müssen allerdings auf Kapitän Semir Purisevic verzichten, der sich einen Bänderriss zuzog. Stefan Wanneck laboriert an einen Faserriss und fällt ebenfalls aus. Auch Mittelfeldspieler Dennis Schmidt wird wegen seiner Gelb-Rot-Sperre nicht dabei sein können. Wieder im Training befindet sich dagegen Stürmer Kevin Dauser.

Der SC Kapellen empfängt im Kampf um den Klassenerhalt derweil morgen (15 Uhr, Erftstadion) den TV Jahn Hiesfeld. „Wir haben eine sehr gute Trainingswoche hinter uns, in der die Jungs richtig Gas gegeben haben. Wir haben eine Riesenvorfreude auf das Spiel“, sagt Trainer Oliver Seibert.

Kapellens Robert Wilschrey ist wieder einsatzbereit

Gut getan haben die wenigen freien Tage über Ostern der Personaldecke. Insbesondere die Rückkehr von Robert Wilschrey dürfte dem Kapellener Spiel mehr Stabilität und Ballsicherheit verleihen. Allerdings: „Sein Muskel ist stabil. Ob das für 90 Minuten reicht, wage ich aber zu bezweifeln“, sagt Seibert.

Auflaufen können wahrscheinlich auch die zuletzt angeschlagenen David Dygacz und Dimitris Balis. Noch zu früh kommt die Partie hingegen für Marcel Koch (Leistenprobleme). Eine zu große Rolle will das Trainergespann der Personalsituation aber ohnehin nicht beimessen, wie Seibert sagt: „Wolfgang Brück und ich sind der Meinung, dass wir nur diesen Kader haben und der auch gut genug dafür ist, die Klasse zu halten. Jeder Spieler ist oberligatauglich und wir trauen auch jedem einzelnen Spieler zu, ein gutes Spiel für den SC Kapellen zu machen.“