Immer wieder kommt es zu Zwischenfällen. Eine Initiative fordert nun den Einsatz von Überwachungskameras.

Neuss. Drogendeals und -konsum auf offener Straße, massive Beleidigungen, Drohungen, eingeschlagene Schaufensterscheiben und Fäkalien vor der Haustür: Anwohner im Marienviertel haben genug von den Zuständen, die sie täglich miterleben. Bei einem Runden Tisch wurde deutlich – rund um den Marienkirchplatz leben viele in Angst. Und das trotz regelmäßiger Kontrollen durch Polizei und Ordnungsamt.

Augenzeuge sah Mann mit langem Küchenmesser

Erst am Donnerstagabend wurden die Einsatzkräfte wegen einer Schlägerei zwischen mehreren Jugendlichen an der Krefelder Straße alarmiert. Aufgrund der unterschiedlichen Angaben über die Anzahl der Personen wurden mehrere Streifenwagen entsandt. Vor Ort schilderten Zeugen, dass es insbesondere zwischen zwei Personen zu einem Streit gekommen sei. Das teilte die Polizei gestern mit.

Wie ein Augenzeuge mitteilte, sei einem jungen Mann Pfefferspray in die Augen gesprüht worden. Im Anschluss sei er in die wenige Meter entfernte Stadtschänke gelaufen, um sich die Augen auszuwaschen. Eine weitere Augenzeugin berichtete: „Ein paar Minuten später lief der Mann mit einem langen Küchenmesser an mir vorbei und rief: ,Ich steche euch alle ab’“.

Laut Polizei konnten die Kontrahenten vor dem Eintreffen der Beamten fliehen. Eine Fahndung nach dem in Streit geratenen Duo verlief ohne Erfolg. Zu der Beschreibung der beteiligten Personen liegen der Polizei widersprüchliche Angaben vor. Die Ermittlungen dauern an.

Bewohner eines Hauses in dem Gebiet, wo sich die Szene fast täglich trifft, sind besonders betroffen von den Zuständen. Dort wohnen unter anderem drei alleinstehende Frauen. „Ich sehe und höre hier alles“, sagt eine Anwohnerin, die namentlich nicht genannt werden möchte. Nahezu jeden Abend lungerten die verdächtigen Personen auf der Treppe vor der Eingangstür. „Oft trauen wir uns gar nicht mehr nach Hause. Eine Nachbarin übernachtet schon gar nicht mehr hier“, sagt sie. Manchmal, wenn sie aus dem Fenster blickt, bekomme sie von den jungen Männern Handküsse zugeworfen. „Oft klingeln sie auch“, sagt sie. Fäkalien, leere Alkoholflaschen und Drogenutensilien im Eingangsbereich seien ein fast tägliches Bild. Sie und weitere Mitglieder der im vergangenen Jahr gegründeten Anwohnerinitiative haben sich nun für den Einsatz von Überwachungskameras rund um den Marienkirchplatz sowie für ein Alkoholverbot in Bahnhofsnähe ausgesprochen. „Auch, wenn wir wissen, dass das nur schwer zu realisieren ist“, sagen sie.