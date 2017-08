Neuss-Furth. Am Montagvormittag gegen 9:00 Uhr wurde ein 49-jähriger Neusser auf der Normannenstraße, auf der Höhe der Josefstraße, von drei Frauen angesprochen. Während das Trio dem Neusser einen Zettel vorhielt, fragten sie in schlechtem Deutsch nach dem Weg. Abschließend verschwanden die Drei in unbekannte Richtung. Zuhause angekommen, stellte der 49-Jährige den Diebstahl seines Samsung S8 Handys fest, das sich zuvor in der Gesäßtasche seiner Hose befunden hatte.

Die Polizei geht davon aus, dass die drei Frauen das Mobiltelefon aus der Tasche geklaut hatte. Die Personenbeschreibung der Verdächtigen ist vage. Die Drei waren zwischen 25 und 30 Jahre alt. Eine der Frauen hatte lange gelockte, eine Zweite kurze Haare. Die Dritte trug ein Kopftuch.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen. red