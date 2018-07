Neuss. Nachdem ein Mann am Dienstagmorgen in einer Arztpraxis randalierte, bekam er Besuch von der Polizei. In seiner Wohnung machten die Beamten dann eine unerwartete Entdeckung.

Wie die Einsatzkräfte mitteilen, eskalierte der Arztbesuch eines 46-Jährigen am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr. Der Mann soll die Mitarbeiter beschimpft und bedroht haben und erst nach vehementer Aufforderung verließ er die Praxis. Daraufhin erstatteten die Betroffenen Anzeige.

Schließlich besuchten die Beamten den Randalierer in seiner Wohnung um ihn mit den Vorwürfen zu konfrontieren und fanden in dem Zuge verschiedenste Drogen. Neben einer privaten Hanf-Zucht aus 100 Pflanzen wurden Amphetamine und Marihuana sichergestellt. Den 46-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Bedrohung und dem illegalen Anbau von Betäubungsmitteln. Die weiteren Ermittlungen dauern an. red