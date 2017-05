Am kommenden Sonntag gibt es die 39. Auflage der Veranstaltung in der Kaarster Innenstadt. 75 Stände laden zum Bummeln und Einkaufen ein.

Kaarst. Nach der Wahl ist vor dem Maimarkt – oder umgekehrt: Am Sonntag lässt sich der Urnen-Gang perfekt mit einem gemütlichen Einkaufsbummel durch die Innenstadt verbinden. „Nach einem erfolgreichen Ostermarkt erwarten wir jetzt den weltbesten Maimarkt“, sagt Stadtmarketingleiter Dieter Güsgen selbstbewusst. An 75 Ständen werden von 11 bis 18 Uhr Handwerkliches und Kulinarisches angeboten. Ab 13 Uhr öffnen auch die Geschäfte. „Und die Einzelhändler werden die ein oder andere Überraschung für die Besucher bereithalten“, verspricht die Vorsitzende der Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG) Kaarst-Mitte, Astrid Panitz,

Kinderspektakel gibt es zwischen Rathausplatz und Maubishof

Süße Präsente gibt es in den Rathaus-Arkaden an diesem Tag, der nicht nur Wahl- sondern auch Muttertag ist. „Wir verschenken insgesamt 750 Pralinen-Päckchen an die Mütter“, sagt der Vorsitzende der Werbegemeinschaft, Heinz Wirnsberger.

Den Maimarkt in der City gibt es zum 39. Mal. „Es ist eine der Veranstaltungen mit der längsten Tradition in Kaarst“, stellt Marketing-Chef Güsgen fest und betont, dass stets auch viele Auswärtige die Gelegenheit nutzen, die Kaarster Innenstadt zu entdecken. „Und die hat einiges zu bieten. Immerhin haben wir wohl als einzige Stadt im Rhein-Kreis keinerlei Leerstand in der Stadt“, sagt Güsgen.

Seit 2011 wird der Markt am Muttertag von der Agentur „Eingedeckt“ organisiert. Die Inhaber Yvonne und Patrick Einhirn haben das Angebot kontinuierlich ausgebaut und legen großen Wert auf Vielfalt: handgefertigte Mode und Schmuck, Korb- und Lederwaren, Wohnaccessoires und Dekorationsartikel, Kräuter und Gemüsepflanzen gehören ebenso dazu wie Liköre, Brotaufstriche und Käse-Spezialitäten. „Zum ersten Mal werden auch selbst gebackene Hundeleckerlis angeboten“, sagt Yvonne Einhirn.

Ein Woll-Spinner werde sein Handwerk sogar live präsentieren. Und zum ersten Mal werde auch ein Kaarster Food-Truck dabei sein. „Er bietet pakistanische Spezialitäten an“, sagt Einhirn.

Mit dem „großen Kinderspektakel“ bringen die Stadtwerke mächtig Leben auf die Grünfläche zwischen Rathausplatz und Maubishof. „Wir werden unter anderem eine Murmelbahn und ein Kasperletheater dort haben“, verspricht Energieberater Michael Cornelissen. Im Maubishof wird die Kindereisenbahn ihre Runden drehen. „Sie wurde beim Ostermarkt schmerzlich vermisst. Die Schausteller-Familie hatte wegen eines Todesfalls nicht kommen können“, erklärt Yvonne Einhirn.

Und auch auf dem Kaarster Stadtsee geht es rund: Die Mitglieder des Schiffsmodellbauclubs Bochum lassen dort ihre selbst gebauten Schiffe zu Wasser. Damit junge Matrosen auch einmal Kapitän sein dürfen, bringen die Modellbauer spezielle Kinderboote mit. Der Bochumer Verein ist mit seiner selbst gebauten Flotte inzwischen schon eine feste Institution des Maimarktes.