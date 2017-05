Verkaufsoffener Sonntag und viele Familienaktionen.

Dormagen. Zahlreiche Kinder wuselten am Wochenende durch die Dormagener Innenstadt, immer auf der Suche nach der nächsten Station der Kinderrallye der City-Offensive Dormagen (CiDo). Eine Station war der Fuhrpark der DLRG-Ortsgruppe Dormagen, die ihr 75-jähriges Bestehen feiert und den Maimarkt, veranstaltet von der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dormagen (SWD) und der CiDo, maßgeblich mitgestaltete.

DLRG-Ortsgruppe feierte ihr 75-jähriges Bestehen

Ein Tauchturm, den die Ehrenamtler in der vergangenen Woche eigens von der Elbe ausgeliehen hatten, stand für Vorführungen bereit, es gab Entenangeln und Schlüsselanhänger-Knoten. Der Schirmherr des Jubiläums, Bürgermeister Erik Lierenfeld, sagte: „Die DLRG ist wichtig für die Sicherheit in Dormagen, nicht nur bei Einsätzen, sondern auch für die Schwimmausbildung.“ Das sei notwendig, damit alle Dormagener schwimmen lernen. Daher setze er sich für ein neues DLRG-Domizil ein. Gespräche über ein Grundstück neben dem neuen Stadtbad laufen. DLRG-Vorsitzender Carsten Gösch wünscht sich weitere Mitglieder: „Vielleicht schaffen wir es, die 700-Mitglieder-Marke erneut zu überschreiten.“

Direkt nebenan begrüßte die Kinder am Sonntagnachmittag ein besonderer Gast: Itzik Ozery ist der erste und berühmteste „Medical Clown“ Israels, der den Kindern Angst vor OPs nimmt. „Eine eigene Radio-Show hat er schon, nächste Woche wird seine eigene TV-Show erstmals ausgestrahlt“, erklärte Stadtsprecher Harald Schlimgen. Inmitten der vielen strahlenden Gesichter strahlte eines ganz besonders, nämlich das von Thomas Schmitt von der SWD: „Es ist schön, solche Märkte in die Stadt zu bringen, so etwas mit lokalen Akteuren und Händlern auf die Beine zu stellen.“

An beiden Tagen sei die Stadt sehr gut gefüllt gewesen, davon durften am Sonntag auch die Einzelhändler profitieren: Ab 13 Uhr öffneten sie ihre Geschäfte und lockten die Kunden mit besonderen Aktionen und Rabatten. Sehr zufrieden zeigte sich auch Hans Dieter Lehnhoff vom Ring-Center, das sein 50-jähriges Bestehen feiert. Der Termin sei für das Ring-Center wichtig: „Er läutet die Frühlingssaison ein – Konfirmationen, Hochzeiten und Schützenfeste stehen vor der Tür.“ vest/cw-