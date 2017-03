Lokale Allianz will Dormagens Stadtteile fördern

Nahezu alle zehn Orte im Stadtgebiet sollen mit der Aktion „Dormagen unternimmt was“ gemeinnützige Projekte realisieren.

Dormagen. Dormagen lebenswerter zu machen, ist ein Ziel der „Lokalen Allianz Dormagen“, dem Bündnis zur Stärkung des Wohn- und Wirtschaftsstandorts Dormagen. Jedes Jahr stellt der Zusammenschluss ein anderes Schwerpunktthema vor – nach der Umwelt- und Naturerlebniswoche im Vorjahr steht für 2017 die Verschönerung der Stadtteile im Mittelpunkt.

Die Projekte zur Verschönerung werden nächste Woche vorgestellt

So werden viele spannende Neuigkeiten zu geplanten Ortsverschönerungen beim Jahrestreffen der „Lokalen Allianz Dormagen“ am Mittwoch, 29. März, um 18 Uhr in der Nordhalle des Kreismuseums Zons zu hören sein. Das Bündnis stellt dann die Projekte im Rahmen der Aktion „Dormagen unternimmt was“ vor. So werden Vereine und Firmen in diesem Jahr in rund zehn Stadtteilen gemeinsam anpacken, um gemeinnützige Projekte aller Art zu verwirklichen.

„Auch zu der Aktion ‚Dormagener Kunstkästen‘, die von der Bürgerstiftung Dormagen organisiert wird, gibt es an diesem Abend viel Positives zu berichten“, kündigt der Sprecher der Lokalen Allianz, Klemens Diekmann, an.

Um wirtschaftliche Zukunftsperspektiven für Dormagen geht es beim Jahrestreffen außerdem in einer Talkrunde mit Bürgermeister Erik Lierenfeld, Landrat Hans-Jürgen Petrauschke und dem Geschäftsführer der neuen Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dormagen, Michael Bison.

Das Jubiläumsprogramm zum 100. Geburtstag des Chemparks Dormagen schließlich stellt Jobst Wierich, ebenfalls ein Sprecher der „Lokalen Allianz“, als Leiter für Politik- und Bürgerdialog des Chemparks vor.

Zum gemütlichen Ausklang erwartet die Besucher ein Imbiss im Gewölbekeller. Neben den Mitgliedern der Lokalen Allianz sind auch alle interessierten Bürger zu dem Jahrestreffen eingeladen.