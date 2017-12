Neuss. Glück im Unglück hatte ein Pkw-Fahrer am Donnerstagabend in Neuss. Der 57-Jährige achtete gegen 23.50 Uhr nicht auf die Warnsignale an einem unbeschrankten Bahnübergang an der Xantener Straße im Barbaraviertel. Auf den Schienen wurde der Mann mit seinem Fahrzeug von einer Diesellok erfasst und mehrere Meter mitgeschleift, wie die Polizei mitteilt.

Der Fahrer konnte nach der Kollision unverletzt aus seinem Fahrzeug aussteigen. Da die Lok zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes sehr langsam fuhr, ging der Unfall glimpflich aus. Während der Unfallaufnahme wurde die Xantener Straße bis 1.15 Uhr am Freitagmorgen gesperrt. Der Pkw erlitt einen Totalschaden. red