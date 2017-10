Im Neusser Zeughaus wurde über die Bedeutung der Verkehrsanbindung zu den Nordseehäfen gesprochen.

Neuss. Für die Wirtschaft in der Region war es ein durchaus wichtiges Signal. Dass Armin Laschets erste Auslandsreise als Ministerpräsident in der vergangenen Woche in die Niederlande führte, wird ebenso wohlwollend aufgenommen wie die Ankündigung, die Zusammenarbeit substanziell verbessern zu wollen. Von einem möglichst guten Miteinander profitieren die Unternehmen in der Region. Wolfram Lasseur, Außenhandelsexperte der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein, betont: „Die Niederlande sind der wichtigste Außenhandelspartner Nordrhein-Westfalens. Im ersten Halbjahr 2017 wurden Waren im Wert von gut 28 Milliarden Euro zwischen den Nachbarn gehandelt.“

In Kürze steht ein internationales Wirtschaftsforum an

An diesen Handelsbeziehungen partizipiere die überdurchschnittlich exportstarke Wirtschaft am Mittleren Niederrhein – mit mehr als 54 Prozent war die Exportquote der Region 2016 erneut deutlich höher als die des Landes NRW (43,6 Prozent) – zu einem guten Stück. Und auch für den Logistikstandort Rhein-Kreis Neuss spielen gute nachbarschaftliche Beziehungen eine besondere Bedeutung.

Das Interesse liegt auch nicht nur auf niederländischer, sondern auch auf belgischer Seite. Denn ein Großteil der gut 68 Millionen Tonnen Güter, die 2016 zwischen Antwerpen und Deutschland transportiert wurden, kam aus NRW oder war für NRW bestimmt. Bis 2030 rechnen Experten mit einem Wachstum um mindestens 30 Prozent.

Wie wichtig der Ausbau der Verkehrsanbindung ist, wurde daher in der vergangenen Woche im Neusser Zeughaus deutlich. Die Antwerp Port Authority informierte dort gemeinsam mit führenden Vertretern der Hafenwirtschaft über die Verkehrsentwicklung. Unterm Strich ging es darum, Wachstum, Beschäftigung und Wohlstand in NRW zu sichern.

Neben Logistik- und Standortfragen sind gute nachbarschaftliche Beziehungen aber auch mit Blick auf den in der Grenzregion längst eng verwobenen Arbeitsmarkt von Bedeutung. Das deutsch-niederländische Wirtschaftsforum „Grenzenlose Geschäfte“, das am 8. November von 13 bis 19.30 Uhr im Borussia-Park in Mönchengladbach ausgerichtet wird, soll daher einen Beitrag zu noch intensiverer Kooperation leisten. Mehr als 60 Unternehmen werden sich dabei präsentieren. abu