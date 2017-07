Der Spitzenreiter der Zweiten Tennis-Bundesliga setzt sich beim ersatzgeschwächten TC Iserlohn mit 8:1 durch.

Neuss. Der vierte Sieg im vierten Saisonspiel in der Zweiten Tennis-Bundesliga wurde für den TC Blau-Weiss Neuss gestern zum Spaziergang. Der Erstliga-Absteiger entschied die Partie beim ersatzgeschwächten TC Iserlohn klar mit 8:1 für sich und verteidigte damit die Tabellenführung im Unterhaus.

Dem Gegner gelingt erst nach 35 Minuten der erste Spielgewinn

Die Überlegenheit der Gäste wurde bereits in den drei Auftakt-Einzeln mehr als deutlich. Den ersten Spielgewinn für den TC Iserlohn in den Matches, die allesamt um 13 Uhr parallel gestartet wurden, verzeichnete Andre Timme erst nach 35 Minuten. Zu diesem Zeitpunkt lag er gegen Frederik Nielsen in den Reihen des TC Neuss aber schon mit 0:6, 1:2 zurück. Am Ende gestatte der 33-jährige Däne seinem Konkurrenten beim 6:0, 6:2 lediglich zwei Spiele.

Noch leichteres Spiel hatten die beiden anderen Neusser Frühstarter. Sowohl der Rumäne Adrian Ungur, der gestern gegen Tim Beutler sein Saisondebüt für die Blau-Weissen feierte, als auch Clinton Thomson (gegen Jim Walder) verpassten ihrem jeweiligen Kontrahenten mit einem 6:0, 6:0 die Höchststrafe. Den Zuschauern auf der Tennis-Anlage am Seilerblick war gestern somit schon früh am Tag klar, wohin die Reise gehen würde.

Die B-Mannschaft des TC Iserlohn, der gestern auf seine Spitzenspieler Guillermo Garcia-Lopez (Nummer 131 der Weltrangliste), Vaclav Safranek (Nummer 203), Agustin Velotti (256) und Jan Mertl (427) verzichten musste, stieß gestern insgesamt an ihre sportlichen Grenzen. Die weiteren Duelle boten dann aber doch noch etwas Spannung. Das galt vor allem für das Spitzen-Einzel, in dem der Neusser Botic Van de Zandschulp gegen Jordi Walder im ersten Satz bereits mit 3:0 in Front gelegen hatte, am Ende aber mit 3:6, 6:4, 7:10 unterlag.

Die entscheidenden Punkte im Einzel für Neuss holten schließlich Niels Lootsma (6:3, 6:3) gegen Simeon Ivanov und Mate Valkusz (6:0, 6:1) gegen Marc-Julien Gelhaus. Damit stand der Gast bereits vor den Doppeln als Sieger fest. Hier lauteten die Resultate: Adrian Ungur/Mate Valkusz - Simeon Ivanov/Andre Timme 6:2, 7:5; Niels Lootsma/Frederik Nielsen - Jordi Walder/Jim Walder 6:4, 6:3; Kevin Deden/Marius Zay - Tim Beutler/Marc-Julien Gelhaus 3:6, 7:5, 10:7.

Die nächste Hürde auf dem Weg zum direkten Wiederaufstieg wartet auf den TC Blau-Weiss Neuss bereits am morgigen Sonntag. Dann empfängt die Mannschaft ab 11 Uhr den „Club an der Alster“ aus Hamburg an der Jahnstraße. dab