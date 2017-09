Dormagen. Die Kirche wächst. „Das ist erfreulich“, sagte Pfarrer Peter Stelten und weist lachend auf „St. Michael in Miniaturformat“. Beim gut besuchten Pfarrfest der Gemeinde wurde der Bau aus Legosteinen erstmals öffentlich präsentiert. Felix Dietz, Leiter des Jugendcafé „Micado“, und Alexander Schmidt von „Rheinstein – Der Lego-Laden“ enthüllten den originalgetreuen Nachbau unter viel Applaus der Besucher. Fertig ist die Mini-Kirche allerdings noch nicht: Der Turm – inklusive der Engelfigur des Heiligen Michael – und das „Paradies“, der Verbindungsgang zwischen Turm und Kirche – sehen schon sehr gut aus, der eigentliche Kirchenraum ist bisher aber nur durch Grundriss-Steine gekennzeichnet. 3655 Lego-Steine sind bereits verbaut worden, insgesamt sieht der am Computer vorbereitete Bau-Plan rund 8000 Steine vor. Da muss also noch weitergebaut werden, wenn die Kosten für die noch fehlenden Steine hereingeholt worden sind. cw-