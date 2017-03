„Kulturrucksack“ startet am 13. Mai

In Dormagen gibt es in diesem Jahr im Rahmen des Projektes 14 verschiedene Angebote.

Dormagen. Federführend ist in Dormagen die Stadtbibliothek, aber auch das Kreismuseum Zons wird sich mit zwei Veranstaltungen an dem NRW-Projekt „Kulturrucksack“ beteiligen. Nicht dabei ist in diesem Jahr die Musikschule. „Das hat auch mit dem Leitungswechsel zu tun“, sagt Hans-Jürgen Mrohs vom Fachbereich Bildung und Kultur, und er verspricht: „Im nächsten Jahr wird auch die Musikschule wieder Angebote machen.“ 14 sind es, die ab dem 13. Mai bei Kindern und Jugendlichen das Interesse an Kunst und Kultur wecken sollen. Dormagen ist bereits zum fünften Mal dabei. „Alle Veranstaltungen sind für die Teilnehmer kostenfrei“, sagt Projektkoordinatorin Alexandra Banowski vom Team der Stadtbibliothek.

Alle Veranstaltungen sind für die Teilnehmer kostenlos

Mittlerweile ein Renner sind in Dormagen die Krimidinner in der Stadtbibliothek. „Weil die Nachfrage so hoch ist, werden wir die Kinder in diesem Jahr gleich dreimal einladen, einen spannenden Fall zu lösen“, sagt Bibliotheksleiterin Claudia Schmidt. Auch die beliebte Foto-Safari mit anschließender Ausstellung, bei der die Teilnehmer auf Entdeckungsreise durch ihre heimatliche Umgebung gehen, wird es als Ferien-Wochenendkursus wieder geben. Die Ergebnisse sind anschließend in einer Ausstellung zu bewundern. Los geht das Programm am 13. Mai mit einem Zeichen-Workshop für Comics. Kinderbuchautor Guido Kassmann ist am 8. Juni mit seinem Erzähltheater „Theo – das Tagebuch“ in der Bibliothek zu Gast. Das Landestheater Burghofbühne Dinslaken führt am 19. Oktober in der „Kulle“ das Theaterstück „Mia“ über ein Roma-Mädchen und seine Flucht nach Deutschland auf.

„Zum ersten Mal bietet die Stadtbibliothek zwei Workshops für Game-Fans an“, so Banowski. Wer Spaß am Erfinden von eigenen Geschichten und Phantasiewelten hat, kann in diesem Kursus erfahren, wie er mit dem Open-Source-Tool „Twine“ selbst zum Computerspielentwickler wird. Ein zweiter Workshop beschäftigt sich mit der App „Action Bound“. Mit dieser App lassen sich spannende Schatzsuchen und Rallyes mit dem Tablet gestalten.

„Gut gewappnet! Löwe, Drache, Wolf, Rabe oder Schlange, welches Zeichen trägst Du?“ lautet der Titel eines Angebots im Zonser Kreismuseum. Dabei lernen die Teilnehmer zunächst einmal anhand von historischen und modernen Beispielen den Aufbau eines Wappens kennen, bevor sie dann ihr eigenes gestalten können. „Jugendstil goes Pop“ lautet das zweite Angebot im Museum. Die Mädchen und Jungen werden dabei ein eigenes pop-artiges Kunstwerk gestalten. Gefeiert wird natürlich auch: Die Rucksackparty steigt am letzten Schultag, 7. Juli, auf der anderen Rheinseite im Ulla-Hahn-Haus in Monheim.