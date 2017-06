18 Veranstaltungen werden bis Mitte Dezember im Rahmen der Reihe geboten. Los geht es am 1. Juli im Alloheim.

Dormagen. Gemeinsam neue kreative Ideen entwickeln und die Kulturszene in Dormagen weiter bereichern – diesem Anspruch werden Dormagener Kulturschaffende seit 2012 jedes Jahr mit der Reihe „Dormagen Kulturbunt“ gerecht. So haben sie wieder 18 Angebote zusammengestellt, die vom 1. Juli bis 17. Dezember den Besuchern Spaß machen sollen. Bis auf eine Ausnahme sind alle Konzerte, Tanzdarbietungen, Kunstaktionen, Lesungen und Kreativmärkte kostenfrei.

Stolz blickt Initiator Volkmar Hess auf „rund 2000 Gäste – ohne den Michaelismarkt“ im Vorjahr zurück. So viel Resonanz wünscht sich auch Guido Schenk, der als damaliger Stadtmarketingleiter der SVGD die Initiative von Beginn an unterstützt hat: „Hier wird ein tolles Programm auf die Beine gestellt, das angenommen wird.“ Stadtmarketingleiter Thomas Schmitt betonte, dass die neue Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dormagen (SWD) „Kulturbunt“ unterstützt: „Das machen wir gern.“

Der Schirmherr, Bürgermeister Erik Lierenfeld, der „Kulturbunt“ von Anfang an verbunden war, hob das ehrenamtliche Engagement der Kulturschaffenden hervor: „Hier wird mit viel Spaß und Herzblut vielfältige Kultur für alle ermöglicht, bei der nicht die Größe und der Kommerz, sondern eine besondere Atmosphäre des Wohlfühlens im Mittelpunkt steht.“ „Dormagen Kulturbunt“ bereichere die Kulturlandschaft in Dormagen, die so vielfältig wie in kaum einer anderen Stadt sei.

Juli

1. Juli, 15 Uhr: Oldtimer, die Band „Blue Moon“ und Rock-’n’-Roll- und Boogie-Tanzdarbietungen beim Sommerfest im Alloheim.

8. Juli ab 15 Uhr, 9. Juli ab 12 Uhr: Das Nachbarschaftsfest der Siedlergemeinschaft Wartburgstraße bereichern Rosi Giessmann und Ingo Koppatz musikalisch.

30. Juli, 15 Uhr: Die Kunstaktion „Acryl trifft Vinyl“ zur Musik anlässlich der Ausstellung „Haste Töne – 50 Jahre Farbfernsehen“ im Phono- und Radiomuseum.

August

5. August, 18 Uhr: Vier Pianisten spielen bei „Piano forte“ zum Abendflohmarkt vor dem Historischen Rathaus.

27. August, 15 Uhr: Bei „Sag mir, wo die Lieder sind“ sollen die Besucher im Radiomuseum mitsingen, wenn Ulrich Joosten und Mathias Götze-Wittschier deutsche Volksliedersingen, zum Beispiel „Die Gedanken sind frei“.

September

3. September, 10.30 Uhr: Zweiter Kreativmarkt mit selbsthergestellten Waren in der Kulle.

17. September, 14 Uhr: Sonderausstellung „Aus Kaisers Zeiten“ mit Musik im Radiomuseum.

Oktober

1. Oktober, 15 Uhr: Blues-Band „Pete’s Rhythm 5“ im Radiomuseum.

8. Oktober, 11 Uhr: Country- & Linedance-Benefiz der Wild-West-Roses und des BSV Dormagen im Schützenhaus – mit Linedance-Workshop, Bullen-, Ponyreiten, Indianerauftritt. „Dafür suchen wir noch Sponsoren“, erklärt Initiatorin Rica Kaczmarzyk. Der Eintritt kostet 5,50 Euro. Der Erlös kommt der Hospizbewegung Dormagen und dem Kinderhospiz Düsseldorf zugute.