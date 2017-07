Auf einem Recyclinghof waren mehrere Papierlager in Flammen aufgegangen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Neuss. Auf dem Betriebsgelände von FS-Karton an der Düsseldorfer Straße ist am Freitagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Auf dem Recyclinghof waren mehrere Papierlager in Flammen aufgegangen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei nicht von Brandstiftung aus.

In ganz Neuss wurde am Freitag Feueralarm ausgelöst. Ein Feuerwehrmann erlitt bei den Löscharbeiten leichte Verletzungen. Bei einem ähnlichen Brand vor acht Jahren war das Feuer erst nach drei Tage erloschen. jh