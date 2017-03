Kreisheimatbund verleiht Ehrenpreis

Preisträger ist der Lokalpolitiker und Journalist Alfons Kranz.

Rhein-Kreis. Im Mittelpunkt des Jahresempfangs des Kreisheimatbundes in der Pampusschule in Büttgen stand ein Mann, der wie kaum ein anderer als Kommunalpolitiker über Jahrzehnte das Leben im Rhein-Kreis mitbestimmt hat: Alfons Kranz. Er hat sich jahrzehntelang um die Heimatpflege verdient gemacht, ist auch der Kern der Begründung, warum Alfons Kranz vom Kreisheimatbund mit dessen „Ehrenpreis“ ausgezeichnet wurde. Er ist erst der zweite Preisträger – nach dem Historiker Professor Hans Georg Kirchhoff im Jahr 2014.

Die Laudatio hielt Landrat Hans-Jürgen Petrauschke, der Alfons Kranz als „geistigen Vater“ des Kreisheimatbundes bezeichnete und ihm für vielerlei Aktivitäten und Verdienste dankte. Er gehöre zu den Gründervätern des Technologiezentrum Glehn, der Stiftung Sport sowie der Grundwasserkommission, und auch der Journalistenpreis „Pro Ehrenamt“ gehe auf ihn zurück. Zudem würdigte Petrauschke, Alfons Kranz und seine fast 30-jährigen Ära als Publizist.

Heimat und Weltbürgertum sind für Kranz keine Gegensätze

Alfons Kranz wurde 1933 im sauerländischen Olpe geboren, übernahm als 31-Jähriger ein Ratsmandat für die CDU im bergischen Overath, wurde dort stellvertretender Bürgermeister und kam dann fünf Jahre später, 1969, in den Kreis Neuss, als er die Geschäftsführung des Neusser Zeitungsverlages übernahm. Immer noch lebt Alfons Kranz mit seiner Frau Ursula in Korschenbroich-Glehn. „Weltbürgertum und Heimatverbundenheit sind keine Gegensätze“ beim Jubilar, befand Petrauschke in seiner Rede.

Mit viel Beifall und lieben Worten auch vom Heimatbundvorsitzenden Franz-Josef Radmacher wurden die Verdienste von Alfons Kranz betont. Er selbst zeigte sich sichtbar bewegt über diese Ehrung, macht aber nicht viele Worte, sondern bedankte sich ganz schlicht: „Es war eine herrliche Zeit!“. hbm