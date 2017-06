Eine der beiden Möglichkeiten am Schulzentrum kommt nicht mehr in Frage.

Hackenbroich. Bisher war es eine „gefühlte Parkplatz-Not“, die nun „durch die Zahlen der Verwaltung untermauert“ wurde, wie Carsten Müller, Vorsitzender des Planungs- und Umweltausschusses, erklärte: „Wir wollen etwas gegen den immensen Parkdruck von 80 fehlenden Plätzen rund um das Kreiskrankenhaus unternehmen“, fasste er zusammen. Einstimmig beschlossen die Ausschussmitglieder, dass die Verwaltung nun die Kosten ermitteln – und dabei auch alternative Flächen miteinbeziehen soll. Denn eine der beiden im Vorfeld vorgeschlagenen Flächen am Parkplatz des Schulzentrums Hackenbroich kommt nicht mehr in Frage: Hinter der Busspur liegt das Schulbiotop. Daher sprachen sich sowohl CDU (Karl-Heinz Heinen) als auch SPD (Sonja Kockartz-Müller) dagegen aus, dort Parkplätze zu errichten. Zudem sollen die Schotter-Parkplätze an der Dr.-Geldmacher-Straße richtig befestigt werden.

Verwaltung soll nun die Kosten für eine Erweiterung ermitteln

Den Parkdruck spüren auch die rund 80 Lehrer, wie Schulleiter Herbert Kremer vom Leibniz-Gymnasium erklärte: „Unser Parkplatz am Schulzentrum ist zu gewissen Zeiten immer voll, so dass eine gesicherte Parksituation zu begrüßen wäre – ob durch ausgewiesene Lehrer-Parkplätze oder zumindest einige Stellflächen mehr“, sagte Kremer. Er habe die Erfahrung gemacht, dass frühmorgens bereits Mitarbeiter des Kreiskrankenhauses die Schulparkplätze belegten. Das bestätigt auch Klaus Mais, kaufmännischer Geschäftsführer des Krankenhauses. „Wir wissen, dass unsere Mitarbeiter auch den angrenzenden Schulparkplatz mitnutzen.“ Trotzdem weist die Krankenhaus-Leitung darauf hin, dass es die gesetzlich geforderten Stellplatzzahlen vorhält. „Uns ist jedoch an einer einvernehmlichen und konstruktiven Lösung gelegen“, betont Mais.

Mit Schule und Krankenhaus will die Stadt nun nach weiteren Flächen oder Lösungsideen suchen. Im Ausschuss hatte Bürgermeister Erik Lierenfeld an das Kreiskrankenhaus appelliert, sich als Mitverursacher zu beteiligen. „Parkplätze sind nun einmal teuer“, sagte er. Klaus Mais bezifferte die Kosten pro Stellplatz auf mindestens 1500 Euro. „Ich finde es traurig, dass sich das Kreiskrankenhaus nicht in der Verantwortung sieht, sich an den Kosten zu beteiligen“, sagte Kockartz-Müller.