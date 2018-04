Neuss. Der Wunsch der Turngemeinde Neuss (TG), am Südpark ein Sport- und Gesundheitszentrum zu errichten, wird von CDU und Grünen unterstützt. Die Koalition kündigt für die Ratssitzung am Freitag, 20. April, einen entsprechenden Antrag an. Damit, so heißt es in einer CDU-Mitteilung, setze die Partei ihr Konzept „Sportstadt Neuss 2020“ weiter um. Widerspruch kommt prompt: Der Antrag der Koalition ziele alleine darauf ab, die von Bürgermeister Reiner Breuer vorgesehene Entwicklung des Rennbahngeländes zu verhindern, wettert die SPD. Die TG Neuss plant seit Jahren einen Neubau und hat für mehrere Standorte Planungen angestellt. Ein Standort ist die Rennbahn, wo ihnen der Bürgermeister auch ein Grundstück in Aussicht stellt. Für eine Weiterentwicklung des Südparks und der dort liegenden Stadtwerke-Einrichtungen (Wellneuss, Südbad, Eissporthalle) habe er selbst Impulse gegeben – etwa den Reuschenberger See als Badesee an das Südbad anzuschließen, sagt Breuer. Der TG hatte er angeboten, seine Rennbahn-Pläne den Mitgliedern vorzustellen. Dass die Koalition nun vorprescht, wertet Arno Jansen (SPD) als Versuch, „vorschnell Fakten zu schaffen“. Die Koalition argumentiert nicht nur mit den Synergieeffekten, die ein TG-Zentrum nach Ansicht der CDU-Fraktionsvorsitzenden Helga Koenemann für Neuss und den Südpark haben kann. Ingrid Schäfer (CDU) betont auch, dass sich die TG mit ihrem Vorhaben „auf der vom IKPS im Rahmen des Sportentwicklungskonzeptes empfohlenen Linie bewegt, ein vereinsgeführtes Fitness- und Gesundheitszentrum zu entwickeln“. Dem widerspricht Dietmar Dahmen (SPD). Der Südpark solle auf Empfehlung der Sportentwicklungsplanung nur punktuell aufgewertet werden, zitiert er aus dem IKPS-Gutachten. Ob der Südpark ein möglicher Standort für das TG-Zentrum sein könnte, solle erst einmal geprüft werden. -nau