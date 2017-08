Grevenbroich. Die Aachener Polizei zog jetzt vorläufige Bilanz ihres Großeinsatzes zum Klimacamp. Eine Besetzung von Tagebauen hätte verhindert werden können, resümierte ein Sprecher. Am Freitag und Samstag war es aber zu mehreren Blockade-Aktionen an Kohlebahnen und Kraftwerken gekommen. „Darauf hatte sich die Polizei eingestellt und entsprechende Maßnahmen vorbereitet“, heißt es. Gleichwohl sei von Beginn an klar gewesen, dass nicht alle Störmanöver hätten verhindert werden können. Dagegen würde alleine schon die Dimension des Einsatzraumes im Rheinischen Braunkohlerevier sprechen.

Laut Polizei habe es am Samstag eine „Massenaktion“ gegeben, als etwa 1000 Menschen versuchten, die Nord-Süd-Bahn in Sichtweite des Neurather BoA-Kraftwerks zu besetzen. Bis in die frühen Abendstunden blockierten rund 320 Personen das Gleisbett, etwa weitere 600 konnten an diesem Vorhaben gehindert werden, sagte ein Sprecher. Die Demonstranten wurden auf einem Feld eingekesselt.

In Einzelfällen hätte die Polizei bei der Auflösung der Blockaden Zwang anwenden müssen, hieß es. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen sei dabei eine Demonstrantin verletzt worden. Zudem habe ein in Gewahrsam genommener Aktivist über Unwohlsein geklagt, er sei in ein Krankenhaus gebracht worden.

Sieben Polizeibeamte hätten Verletzungen im Rahmen von „Widerstandshandlungen“ erlitten, berichtete ein Sprecher. Bei weiteren Aktionen am Sonntag – als zehn Demonstranten einen Bagger im Tagebau Garzweiler bestiegen und vier weitere sich an ein Förderband im Tagebau Hambach ketteten – sei es zu Faustschlägen ins Gesicht gekommen. Dabei erlitt ein Beamter einen Nasenbeinbruch. Red