Kleine Jecken ohne Lampenfieber

Das jüngste Prinzenpaar in der Stadt stellt der Närrische Sprötz-Trupp. Vano (11) und Anna-Lena (12) sind seit Jahren beim Karneval dabei und genießen die närrische Stimmung.

Gustorf. Gekonnt verteilt Vano Khanzadian Orden und stimmt dann „Gustorf Helau“ an – als hätte der Elfjährige sein Leben lang nichts anderes gemacht. Auch bei Sitzungen mit Hunderten Besuchern haben der Prinz und die Prinzessin Anna-Lena Vor der Straße kein Lampenfieber, schließlich sind die beiden seit früher Kindheit mit dem Winterbrauchtum vertraut. Und für Vano Khanzadian steht bereits fest: „Ich will mal großer Prinz werden“.

„Beim Karneval in Gutsdorf bin ich dabei, seitdem ich zwei Jahre alt bin.“

Vano Khanzadian, Kinderprinz

Doch soweit ist es noch nicht, erst einmal kann das Kinderprinzenpaar den Höhepunkt seiner Amtszeit genießen. Ein prächtiges Bild geben die beiden in ihrem rot-weißen Ornat ab – er mit dem neuen Zepter und den 1,10 Meter langen Fasanenfedern als Kopfschmuck, sie mit einer zierlichen Krone im Haar. „Ich mag die tolle Stimmung bei Karneval“, sagt Vano Khanzadian, und er genießt es, neben dem „großen Dreigestirn“ mit im Mittelpunkt zu stehen. Der Kinderprinz, der Karnevalslieder mag, wohnt in Mönchengladbach-Bettrath, doch beim Karneval in Gustorf „bin ich dabei, seitdem ich zwei Jahre alt bin“, erzählt der Schüler der Realschule Volksgarten. Der Grund: Seine Patentante Kirsten Bartschat hatte die Mini-Tanzgarde trainiert und Vano bereits als er zwei war zu Karnevalsveranstaltungen mitgenommen. Mit sechs kam er in den Kinderelferrat, und fürs Kinderprinzenamt ist der Sohn seiner Patentante – Marc repräsentierte vor zehn Jahren – das Vorbild. „Das will ich auch“, hatte Vano sich vorgenommen. Seine Klassenkameraden würden sein Engagement „cool“ finden. Für sie gab es Tüten mit Kaugummi und anderem, Klassenlehrer und Vertreter erhielten Orden.

Auch Anna-Lena, die die Wilhelm-von Humboldt-Gesamtschule besucht und gern Fußball spielt, ist mit dem Karneval aufgewachsen, ihre Mutter Bianca sitzt im Damen-Elferrat des Sprötz-Trupps. Flüssig geht Anna-Lena wie dem Kinderprinzen ihr Spruch „Seid ihr bereit für die fünfte Jahreszeit ? ...“ über die Lippen. In Kindergärten, Schulen, bei Vereinen repräsentiert das Kinderprinzenpaar. Zudem gab es einen Termin im Seniorenstift St. Josef. Dort wurden Rosen den Bewohnern überreicht – und gute Laune verbreitet. Ein Höhepunkt war die Kindersitzung am Sonntag mit rund 600 Kindern und Erwachsenen. Bei den Terminen mit dabei sind Zofe und Page, Denise Treppner (8) und Luca Kirschbaum (7). Ab November werden die beiden das neue Kinderprinzenpaar sein.

Beide haben Karneval-erfahrene Mütter. Jahrelang wartete Denise darauf, alt genug zu sein, um sich als Zofe bewerben zu können. Bei der Karnevalssitzung im November habe sie vor den vielen Leuten schon etwas Lampenfieber gehabt, räumt sie ein. Doch Beate Tysper, die die Kinder begleitet, und andere vom Kinderkarneval mit Horst Fienitz als Präsident sorgen dafür, dass alles klappt. Nun freut sich das Kinderprinzenpaar auf den Rosenmontagszug, wenn es auf seinem großen Wagen vor dem des Dreigestirns durch Gustorf rollt, den Jubel genießt. Doch bei allem Trubel gibt’s noch andere Pflichten. Nach den Terminen gestern hieß es für Vano Englisch lernen, für die Arbeit heute.