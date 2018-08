Am Mittwoch bauen die meisten Schausteller ihre Fahrgeschäfte auf dem 50 000 Quadratmeter großen Kirmesplatz auf. Publikumsmagnet ist die Riesenschaukel, am Riesenrad gibt es Neues zu bestaunen.

Neuss. Die Stadt Neuss dürfte mittlerweile routiniert darin sein, Absagen zu schreiben. Allein in diesem Jahr schickte die Verwaltung mehr als 700 raus. Allesamt an Beschicker, die gerne zur Neusser Kirmes gekommen wären. Doch von den 1000 Bewerbern erhielten „nur“ gut 290 den Zuschlag.

Es war wohl die Ruhe vor dem (An)sturm, die am Dienstag auf dem 50 000 Quadratmeter großen Kirmesplatz vorherrschte. „Morgen geht es erst richtig los“, sagte Kirmesarchitekt Ralf Weyers. Schließlich rollt erst am Mittwoch eine Vielzahl an Großfahrgeschäften an – inklusive Riesenrad. „Weil wir 2018 und 2019 nur vier Sonntage im August haben, ist es dieses und nächstes Jahr alles etwas hektischer als sonst“, so Weyers.

Riesenschaukel „Konga“ wartet mit einer Flughöhe von 45 Metern auf

Auch die 196. Neusser Kirmes wartet mit zahlreichen Attraktionen auf. Einer der Publikumsmagneten wird mit Sicherheit die Riesenschaukel „Konga“ werden. Deren Flughöhe von 45 Meter und eine Spitzengeschwindigkeit von 120 Kilometer pro Stunde sollten schließlich ausreichen, um zu dem Entschluss zu kommen, lieber erst im Anschluss Halt an der Imbiss-Bude zu machen.

Wer sich wie ein Abenteurer in der Südsee fühlen möchte, ist beim Laufgeschäft „Pirates Adventure“ richtig. Aber Vorsicht vor dem großen weißen Hai am Eingang! Spektakulär ist auch die Fahrt auf dem „Predator“. Das Rund-Fahrgeschäft fährt zuerst die Gondel an zwei Masten nach oben, dann dreht sich die Plattform nach links, nach rechts und schließlich über Kopf. Die maximale Höhe beträgt 16 Meter.

Wer den Gruselkick sucht, der wird in der größten Zweistock-Achterbahn Europas auf seine Kosten kommen. Familie Schütze präsentiert in ihrem „Schloss Dracula“ viele neue Kreaturen und Gespenster, um die Neusser zu „begeistern“.

Bereits seit sechs Jahren gehört am Ende der „Rollmopsallee“, am Eingang zum Kirmesplatz, das 50 Meter hohe Riesenrad „Jupiter“ fest zum Bild der Neusser Kirmes. Neu sind erstmals geschlossene Gondeln, die dank 35 000 Lichtern strahlen werden. Natürlich sind auch wieder „alte Bekannte“ unter den Fahrgeschäften: Egal ob Sturms „Kristallpalast“ – die Familie kommt seit mehr als 50 Jahren zur Neusser Kirmes – oder das Kultkarussell „Commander“. Beliebte Treffpunkte sind traditionell auch der „Musikexpress“, die Krake oder „Breakdance No. 2“.

Da die Veranstalter stets von einer Familienkirmes sprechen, dürfen Attraktionen für die kleinen Besucher nicht fehlen. So sind 20 Kinderkarussells zu finden. Darunter das Laufgeschäft „Krumm und Schiefbau“ inklusive Hindernis-Parcours oder die Achterbahn „Willy der Wurm“

Wer nicht auf Gruselkick oder Riesenschaukeln steht, kann sich auf der Neusser Kirmes auch ordentlich durchfuttern. Denn 22 Imbisse bieten verschiedene Leckereien. Neben der traditionellen Bratwurst oder dem Backfisch gibt es auch vegetarische Küche, Langosch, Gemüse, Kartoffeltwister, Crêpes und wieder das „Chalet de Chocolat“

Fast schon so traditionell wie manch ein Fahrgeschäft ist, dass sich die Stadt bei ihrem Sicherheitskonzept nicht in die Karten schauen lassen möchte. Ordnungsdezernent Holger Lachmann verriet lediglich, dass es wieder Terrorsperren und kleine Änderungen im Konzept geben wird. Die Polizei kündigt zudem an, mit zivilen und uniformierten Kräften präsent zu sein.